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突破「球棒註記」3大盲腸　鄭麗文：有心什麼都能變兇器

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來「街頭棒球隊」治安事件頻傳，內政部長徐國勇22日表示未來警方攔檢幫派份子車輛時發現放有球棒等危險物品時，予以註記。對此，國民黨立委鄭麗文破除盲腸，包括：註記一個月後拿來犯案，如何連結當初帶球棒是預謀？沒出示或拿來恐嚇放車上憑什麼處罰？只要有心什麼都可以變凶器。

鄭麗文表示，桃園市長鄭文燦建議把大夜班值班的員工增加為兩個人，這個提議是認真的嗎？誰說兩個人值班就能對付持刀的匪徒？20個人值班都不能對付持刀持槍的匪徒；而內政部長徐國勇要求警察，攔檢幫派分子車輛發現放有球棒等危險物品要註記在警用行動電腦，作為未來院檢偵審參考，但註記沒法律效果，註記一個月後拿來犯案，如何連結當初帶球棒是預謀？部長要求基層員警註記，歹徒不會害怕，只會徒增員警負擔。

鄭麗文指出，依社維法規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械或其他危險物品，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但實務上法官經常裁定不罰，因駕駛沒有出示或拿來恐嚇，放在車上憑什麼處罰？但不管最終的決定是如何，今天終於見識到，蔡政府頭痛醫頭腳痛醫腳的神邏輯，因為問題就不在工具，而是人的行為。

鄭麗文提到，當然蔡政府官員的神邏輯也不是第一天才發生的事，端午連假時交通部長表示「高速公路會塞車，那就把車擋在入口啊，這還不簡單」，央行總裁表示「年輕人買不起房可先租房，我也是40歲才首購」，現在內政部長表示「暴徒用球棒滋事，那就註記有帶球棒的啊，很難嗎？」台灣人民到底要容忍這些讓人頭痛的官員到哪一天？只要有心什麼都可以變凶器。

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