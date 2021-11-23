葉毓蘭批徐國勇反射性丟給警察　「蘇貞昌撞球桿要不要記？」

▲行政院長蘇貞昌進行施政成果報告時，經常拿撞球桿。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來「街頭棒球隊」治安事件頻傳，內政部長徐國勇22日表示未來警方在民眾車上發球球棒，將予以註記，引發爭議。徐國勇事後解釋，一般民眾進行運動不會註記。不過，國民黨立委葉毓蘭仍對此不滿，認為徐國勇反射性丟給警察，那行政院長蘇貞昌常拿的撞球桿要不要註記？

徐國勇事後解釋，唯有當臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，警方才會予以註記，對於一般民眾進行運動不會註記，請民眾不用擔心。

對此，葉毓蘭今（23）日受訪時表示，主管治安的內政部不管是球棒列管註記，以及超商加強巡邏，這都是反射性答案，任何事情丟給警察就對了，球棒本身沒有問題，是使用者的問題，今天球棒要註記，高爾夫球桿要不要註記？蘇院長一天到晚拿著的撞球桿要不要註記？不久前用狼牙棒把人弄重傷，法官還說狼牙棒是法器不是兇器，叫警察怎麼辦？若碰到任何問題都是反射性答案，這個國家沒什麼前途了。

葉毓蘭也透過臉書指出，在上週才剛三讀通過跟蹤騷擾法的草案，可是總統蔡英文在小燈泡案發後承諾的補破口，真的做到了嗎？真的有重視重大治安問題嗎？社會安全網有哪個洞補好了？還是越補越大、越補越多？

葉毓蘭認為，除掉政治上的口水戰，執政者更應注重的是百姓們的家居樂業、國泰平安，政府的政策，為了防疫全民配合，但執政者非但沒以身作則，更是不關己事般地冷血處理，對照信誓旦旦會補破口的蔡阿姨，真的是同一個人嗎？治安問題已成為疫情以上的重大國家危機，請政府一定要積極重視，不要只會提出「註記攜帶球棒的駕駛」這種令人啼笑皆非的解決辦法，下次是不是要把球棒、高爾夫球杆也都植入晶片？