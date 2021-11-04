指天然氣政策反潮流　鄭麗文批蔡英文：「藻礁永存」已成誓言不存

▲鄭麗文批評蔡政府天然氣政策。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

重啟核四公投將於12月18日登場，核能議題再度引爆政壇論戰，國民黨立委鄭麗文4日批評，全球都在減少對天然氣的依賴，蔡政府卻不思考是否調整天然氣發電政策，且當年的「藻礁要永存」早已變成「誓言卻不存」。

鄭麗文在臉書批評，一百多個國家響應美國與歐盟的倡議，要在2030年前把甲烷排放量，減少到比2020年水準降三成，以解決導致氣候變遷的主要問題之一。而蔡政府卻還在想2025非核家園，還要把天然氣發電占比拉高到50%，現在全球都在減少對天然氣的依賴，蔡政府卻不見棺材不掉淚，也不思考是否調整天然氣發電政策。

鄭麗文質疑，蔡政府2025非核家園規畫的能源配比，就是50%要靠天然氣發電，也因而要增建三接、四接，結果反而破壞千年藻礁、珊瑚礁，到底在護環境還是在破壞生態？不曉得。

鄭麗文強調，台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若將發電比例提高到50%，只會陷入更大的缺電危機，為了彌補供電缺口，就傷害藻礁、破壞生態永續性。如果年底護藻礁公投沒過，在未來需要大量天然氣發電的情形下，蔡政府是不是就會更加肆無忌憚的破壞台灣珍貴的生態？護藻礁公投已經讓我們看清楚，蔡英文當年的「藻礁要永存」早已變成「誓言卻不存」。

鄭麗文表示，今年5月5天2次停電，不只人民的臉都綠了，蔡政府的臉也被打腫，也證明了民進黨的能源政策徹底失敗，完全失去人民信任。更讓人看不懂的是，蔡總統解決「不缺電」的方法，竟是千方百計反對核四，又提不出實際可行的能源替代方案。沒有核能作為發電基載，穩定電力供應，為發展綠能爭取時間、空間，是導致今年供電頻頻亮紅燈的主因。

鄭麗文批評，早在2018年通過的「以核養綠」公投，人民早已直接表達對能源政策的選擇，蔡政府卻無視民意與公投結果。她強調，公投是探索公共政策民意基礎的機制，供執政者調整做法，以團結人民締造和樂家園，但現在民進黨卻政治操作，把公投提案視為報復、惡鬥，屬亂台政爭。

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