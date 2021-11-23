齒模師自動升級牙醫看診　為女病患裝假牙大膽做了這件事

▲台中一名陳姓男子僅取得齒模師資格，卻擅自執行牙醫師之醫療業務，還對前來就診的女病患上下其手。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名陳姓男子只取得齒模師之資格，尚未取得牙醫師資格，不但非法從事牙醫醫療業務，還在執行醫療業務期間，對前來就診的女子上下其手，強行摸胸得逞。台中地院審理後，依違反醫師法與強制猥褻罪，判其應執行有期徒刑1年2月，緩刑3年，並須向公庫支付2萬元。

陳姓男子僅取得齒模製造技術員之資格，尚未有牙醫師資格，卻擅自執行牙醫師之醫療業務，自去年11月起對前來製作假牙的女性病患收取4萬元的裝置假牙費。不料今年2月，女病患因假牙鬆脫再度前來就診，請陳男幫其調整假牙之際，陳男竟不顧女病患的反對，對其上下其手強行摸胸，女病患事後報警處理。

台中地院審理後指出，審酌陳男未取得牙醫師之資格即擅自執行醫療業務，不僅對病患權益所生危害重大，更對病患造成重大潛在危害，而陳男還為逞一己之色欲，對前來就診的女病患強制猥褻得逞，導致女病患身心受創、惶惶不安，惟陳男犯後坦承犯行，並以30萬元和女病患達成和解，依違反醫師法與強制猥褻罪，判陳男應執行有期徒刑1年2月，緩刑3年，於緩刑期間實施保護管束，同時須向公庫支付1萬元費用。