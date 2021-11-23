聯手男友虐死1歲嬰「2秒狂搖14下」　無照保母更審逆轉獲輕判

▲杜女傳LINE給男友，「小心點…他快被我打死了…氣死。」（圖／達志／示意圖）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名無照保母杜苡彤和男友高嘉華2015年聯手凌虐1歲男嬰，2秒內快速左右搖晃男嬰頭部14下，導致男嬰嚴重腦傷致死。高嘉華因動手已依傷害致死罪重判11年10月定讞，屬於共犯的杜苡彤原先高雄高分院一、二審依傷害罪判3年半，後來更審改重判11年10月，杜不服上訴，今更二審宣判又改依傷害罪判3年6月。

杜苡彤並未領有保母證照，但自2015年6月起，受託以每月1.5萬元費用照顧一名1歲男嬰，後來還漲價成每月2.3萬元；除每周一、每周二由家長帶回自行照顧外，其餘照顧時間均為24小時。

不過，照顧期間，杜苡彤跟男友高嘉華不滿男童哭鬧，竟然強逼男嬰吸食香菸，還將煙霧吐進他的口中及臉上。此外，還對男嬰彈射橡皮筋、捏臉、搖晃椅子、搖晃頭部等，甚至扳開嘴巴餵水、撥弄下巴、拉耳、抓起身體不讓男嬰睡覺等。

高嘉華更以雙手抓住男嬰頭部，在2秒內快速左右搖晃高達14下，導致男嬰左臉瘀傷、頭部外傷、大腦左顳葉及額葉交界處及右額葉底部腦挫傷、硬腦膜下腔出血、腦髓腫脹、左右眼球與視神經交界處出血等傷害，因嚴重腦傷陷入昏迷，到院時已無心跳血壓，搶救後仍不治。

▼高男和杜女聯手虐嬰，造成一條無辜小生命枉死。（圖／示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

這對情侶聯手施虐男嬰，還互傳LINE「分享」，杜苡彤說「小心點…他快被我打死了…氣死」、「如果不是因為明天要帶回去，我一定把他打到半死」」、「O的，他就只會欺負我，還給我吃手」、「下手小心點喔…別被看到痕跡嘿…哈哈…我今天不小心失手打了兩次了，哈哈哈～」、「他好難打哦…都會打歪氣死…暈～」。

杜苡彤對高嘉華表示，「他睡了…他腳那紅紅的很明顯，幫我一下啦，看可不可以把他弄散」、「好啊…但我應該沒辦法像你玩這麼嗨吧」、「我會覺得好煩，很費我的力，很想大力揍死他，呵呵」。高男回，「我拿束線給妳～嘴塞布～手綁在後面～這樣就不會哭出聲了。」

高嘉華後來辯稱，他只是對男嬰空揮而已，並沒有真的碰觸到他，他並非因此死亡；且自己只是在跟他逗著玩，對方當時也有笑著回應。杜苡彤則辯稱，她並不知道高嘉華的傷害行為，她與高並無犯意聯絡。

高雄地院法官根據法醫研究所的鑑定，男嬰因頭部外傷、神經性休克死亡，死亡方式疑為「他殺」，依故意對兒童犯傷害致死罪，對動手的高男判11年10月確定。

杜女一、二審依較輕的傷害罪判3年6月，但更一審認定杜女屬於共犯，改依傷害致死罪重判11年10月，杜不服上訴，最高法院撤銷發回，今更二審判決逆轉，認定是高男動手，所以改依傷害罪杜女3年6月。可上訴。