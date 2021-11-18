音檔曝光！1歲男嬰送托一天臉紅腫瘀青　保母認了兒子摀嘴賞巴掌

記者林冠吟／綜合報導

又傳疑似虐嬰事件！南投一對白姓夫婦日前將1歲半的長子託給黃姓保母照顧，未料才送托第一天就發現兒子的臉頰出現大片紅腫，而保母事後說詞反覆，一下指出是自己未成年的兒子一時失控，用棉被摀嘴打嬰，後續卻又向檢察官表示無人施暴，讓白姓夫婦氣炸，憤而對保母提告。而最新音檔也曝光了！

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案，最新音檔曝光了。（圖／記者高堂堯翻攝）



本報昨日獨家揭露《獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口 父母氣炸提告》相關報導，白妻在臉書《爆料公社》PO文指出，今年9月她已接近預產期，夫妻倆沒有後援，在討論下決定將1歲半的長子送託給當地社團的推薦黃姓保母，原本預計要讓小孩過夜三天，不過因當天生產完太想兒子，因此提早將他接回，這才發現兒子臉上居然出現大面積紅腫和瘀青，詢問保母傷勢如何來？沒想到保母的說詞反反覆覆，一下說可能是小朋友想睡覺頭撞到圍欄或是不小心被其小朋友失手拿玩具打到、一下說是她上廁所時請她兒子照顧，她未成年的兒子一時情緒失控，拿小被子摀嘴打嬰，哀求「不要難為我兒子」。

▲▼南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案，白妻公布和保母的對話紀錄，質疑保母說詞反覆。（圖／翻攝自爆料公社）



但黃女隔天卻又傳訊澄清，指出她詢問兒子後，兒子表示沒有動手打人，不過隨後即將訊息收回，後續在偵查庭時卻又改稱無人對嬰兒施暴，讓他們相當無法接受。

白妻憤然公布和保母的對話紀錄和錄音，對話紀錄中顯示，保母不斷向白姓夫妻倆哀求，希望可以給他們一個懺悔的機會不要提告，並表示是她沒有做到一個保母的責任，明知身為主要照顧者卻沒有盡到責任，不能離開孩子，自己也沒想到只是離開上個廁所叫兒子顧一下，兒子卻一時情緒失控拿摀嬰兒嘴；而錄音檔中，保母更明確表示，兒子有拿棉被摀嬰嘴，丈夫追問那這樣怎麼會瘀青？保母才吞吞吐吐地回答，「可能有打到他的臉，哄不了有弄到他」，他兒子事後也希望透過保母向白姓夫妻轉達「真的很抱歉，我真的不是故意的，麻煩妳跟叔叔阿姨講。」

▲疑似有虐嬰嫌疑的黃姓保母。（圖／記者高堂堯翻攝）



不過白姓夫婦怒對黃姓保母提告後，保母16日在偵查庭上態度卻180度大轉變，黃女向檢察官表示，她兒子只顧了2到3分鐘後就去上班了，沒有動機要打嬰兒；但讓白姓夫妻最不能接受的是，檢察官對他們表示，由於沒有直接證據證明就是他們動手，認為沒有什麼動機，讓白妻相當傻眼，直批「台灣的司法怎麼了，為什麼都要保護壞人，如果連錄音承認都不算的話，那我錄音幹嘛？」

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案，白妻表示保母當天傳來的照片，放大就可以看到小孩的臉上有紅腫情形。（圖／記者高堂堯翻攝）



黃女的夫對此表示，一切已進入司法程序不願多談，但當天讓白姓夫婦進入屋內將孩子接走，人還好好的，半小時後就開始說他兒子有傷，被如此指控感覺很冤枉；記者詢問為何黃女一開始要承認是兒子施暴，他反控是對方兇惡喝斥、太太才被嚇到胡言亂語，但她和兒子都沒有動手打嬰兒，一切坦然。

南投縣政府社會及勞動處回應，該名黃姓女子領有合格保母證照、有5年的保母資歷，過去並無不良紀錄，在獲本案通報後也已派員了解幼兒受傷的相關情形，是否真有遭虐將交由司法根據既有事證做最後裁決。