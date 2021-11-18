　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

音檔曝光！1歲男嬰送托一天臉紅腫瘀青　保母認了兒子摀嘴賞巴掌

記者林冠吟／綜合報導

又傳疑似虐嬰事件！南投一對白姓夫婦日前將1歲半的長子託給黃姓保母照顧，未料才送托第一天就發現兒子的臉頰出現大片紅腫，而保母事後說詞反覆，一下指出是自己未成年的兒子一時失控，用棉被摀嘴打嬰，後續卻又向檢察官表示無人施暴，讓白姓夫婦氣炸，憤而對保母提告。而最新音檔也曝光了！

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案，最新音檔曝光了。（圖／記者高堂堯翻攝）

本報昨日獨家揭露獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告相關報導，白妻在臉書《爆料公社》PO文指出，今年9月她已接近預產期，夫妻倆沒有後援，在討論下決定將1歲半的長子送託給當地社團的推薦黃姓保母，原本預計要讓小孩過夜三天，不過因當天生產完太想兒子，因此提早將他接回，這才發現兒子臉上居然出現大面積紅腫和瘀青，詢問保母傷勢如何來？沒想到保母的說詞反反覆覆，一下說可能是小朋友想睡覺頭撞到圍欄或是不小心被其小朋友失手拿玩具打到、一下說是她上廁所時請她兒子照顧，她未成年的兒子一時情緒失控，拿小被子摀嘴打嬰，哀求「不要難為我兒子」。

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案，白妻公布和保母的對話紀錄，質疑保母說詞反覆。（圖／翻攝自爆料公社）

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／翻攝自爆料公社）

但黃女隔天卻又傳訊澄清，指出她詢問兒子後，兒子表示沒有動手打人，不過隨後即將訊息收回，後續在偵查庭時卻又改稱無人對嬰兒施暴，讓他們相當無法接受。

白妻憤然公布和保母的對話紀錄和錄音，對話紀錄中顯示，保母不斷向白姓夫妻倆哀求，希望可以給他們一個懺悔的機會不要提告，並表示是她沒有做到一個保母的責任，明知身為主要照顧者卻沒有盡到責任，不能離開孩子，自己也沒想到只是離開上個廁所叫兒子顧一下，兒子卻一時情緒失控拿摀嬰兒嘴；而錄音檔中，保母更明確表示，兒子有拿棉被摀嬰嘴，丈夫追問那這樣怎麼會瘀青？保母才吞吞吐吐地回答，「可能有打到他的臉，哄不了有弄到他」，他兒子事後也希望透過保母向白姓夫妻轉達「真的很抱歉，我真的不是故意的，麻煩妳跟叔叔阿姨講。」

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲疑似有虐嬰嫌疑的黃姓保母。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過白姓夫婦怒對黃姓保母提告後，保母16日在偵查庭上態度卻180度大轉變，黃女向檢察官表示，她兒子只顧了2到3分鐘後就去上班了，沒有動機要打嬰兒；但讓白姓夫妻最不能接受的是，檢察官對他們表示，由於沒有直接證據證明就是他們動手，認為沒有什麼動機，讓白妻相當傻眼，直批「台灣的司法怎麼了，為什麼都要保護壞人，如果連錄音承認都不算的話，那我錄音幹嘛？」

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案，白妻表示保母當天傳來的照片，放大就可以看到小孩的臉上有紅腫情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃女的夫對此表示，一切已進入司法程序不願多談，但當天讓白姓夫婦進入屋內將孩子接走，人還好好的，半小時後就開始說他兒子有傷，被如此指控感覺很冤枉；記者詢問為何黃女一開始要承認是兒子施暴，他反控是對方兇惡喝斥、太太才被嚇到胡言亂語，但她和兒子都沒有動手打嬰兒，一切坦然。

南投縣政府社會及勞動處回應，該名黃姓女子領有合格保母證照、有5年的保母資歷，過去並無不良紀錄，在獲本案通報後也已派員了解幼兒受傷的相關情形，是否真有遭虐將交由司法根據既有事證做最後裁決。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！眾翻白眼：有夠白目
快訊／國道1號內湖段車禍！　2人無生命跡象
重機「插進C300」影片曝！　騎士血流滿地
快訊／大轉彎！　華南7姬桌曆照常發行
快訊／男診所預約BNT　誤打成高端疫苗
混打登記最終人數出爐！　明上午10點預約
又是行車糾紛！　24歲女騎士遭4惡煞當街暴打
影片假的！掃把哥遭噴霧洗臉　網紅下場慘了
這台「全新車款」只有我們有！日本總裁：一定要做給台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道1號17.6km「聯結車追撞貨車」！　2人遭夾無生命跡象

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」卡中間命危　血流滿地

轎車靠太近女騎士「多看幾眼」　高雄4煞竟攔車暴打！

快訊／剎車不及！水泥車猛撞砂石車　車頭全毀駕駛困車內

音檔曝光！1歲男嬰送托一天臉紅腫瘀青　保母認了兒子摀嘴賞巴掌

掃把哥遭噴霧洗臉13秒KO！影片是假的　周球哥社維法送辦GG了

快訊／重機「撞C300」直插進去！騎士卡中間命危　現場血流滿地

傻眼！「天降機具」當場壓毀BMW大7　興櫃公司董座的車

快訊／中山高水肥車翻覆　北上中壢段一度回堵5公里

「佛祖車」送分局長太囂張　警抄新竹三環幫詐騙機房斷金流

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

快訊／國道1號17.6km「聯結車追撞貨車」！　2人遭夾無生命跡象

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」卡中間命危　血流滿地

轎車靠太近女騎士「多看幾眼」　高雄4煞竟攔車暴打！

快訊／剎車不及！水泥車猛撞砂石車　車頭全毀駕駛困車內

音檔曝光！1歲男嬰送托一天臉紅腫瘀青　保母認了兒子摀嘴賞巴掌

掃把哥遭噴霧洗臉13秒KO！影片是假的　周球哥社維法送辦GG了

快訊／重機「撞C300」直插進去！騎士卡中間命危　現場血流滿地

傻眼！「天降機具」當場壓毀BMW大7　興櫃公司董座的車

快訊／中山高水肥車翻覆　北上中壢段一度回堵5公里

「佛祖車」送分局長太囂張　警抄新竹三環幫詐騙機房斷金流

懷孕「看到老公就想吐」過來人秒懂　1原因曝光長知識：聞到就反胃

5000萬隻紅蟹來襲！澳洲聖誕島街道一片「血紅」...當局封路

屢次性侵就「化學閹割」！巴基斯坦國會通過新法　嚴懲性暴力

菜鳥工程師頻被罵快崩潰！過來人傳授「1招」：態度很重要

郭俊麟美技守備連發、平良海馬讚嘆厲害　許銘傑一頭霧水

昆凌女兒識貨搶戴珠寶　周杰倫緊張跟後面撿

福斯驚爆「拜登想換副總統」！賀錦麗遭邊緣化　支持率跌剩27.8%

AIT處長孫曉雅見證F-16V升級接裝　蔡英文：國防戰力會越來越堅強

黃暐傑味全自辦飆破150！若選秀將是首輪熱門　葉總：太有天份

華南7姬桌曆照常發行！　轉彎關鍵因金管會1句話

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

社會熱門新聞

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

蔣智賢不滿被指打假球求償300萬　名嘴下場曝

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

快訊／重機「撞進C300」直插進去！

新北重機與轎車相撞！騎士與後座17歲女噴飛

孫道存「體重驟降10kg」…病情惡化今晨病逝

東區5妹惡整黑車畫面曝！車主理虧不追究

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

更多熱門

相關新聞

警察兒涉性侵同學　查無警方權勢介入吃案

警察兒涉性侵同學　查無警方權勢介入吃案

2020年9月有民眾在臉書社團披露，南投縣警察局草屯分局1名巡佐就讀高中的兒子，遭提告性侵同班女學生，並質疑校方及警方沒積極處理。對此，監察院18日指出，調查後查無學校及警方處理過程涉有權勢介入及吃案，但南投縣政府社會溝通、危機處理應變能力不足，促請檢討改進。

獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口

獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口

騎士停車擋生意！攤販姊妹花怒譙「不肖子」慘了

騎士停車擋生意！攤販姊妹花怒譙「不肖子」慘了

溫台兩地青少年繪畫交流 兩岸「廊橋」躍然紙上雲交流畫作

溫台兩地青少年繪畫交流 兩岸「廊橋」躍然紙上雲交流畫作

男子國道翻車又遭後車追撞　幸僅輕傷

男子國道翻車又遭後車追撞　幸僅輕傷

關鍵字：

南投虐嬰保母

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

明年3/1起全台「禁養比特犬」

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面