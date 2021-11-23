帽T殺手「逃亡時間軸一次看」！4槍射死新店爸　離台飛廈門　

▲《東森新媒體ETtoday》整理出殺手逃亡時間軸。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳羿妏／新北－桃園報導

新北市新店區一名45歲何姓男子昨（22日）上午8時許於住家門口遭4槍射殺，當場身亡。經警方追查，身穿帽T的行凶槍手黃嫌，犯案後從容上車離開現場，且於犯案後4小時火速出境。對此，最新消息查出，黃嫌確定出境的地點為中國大陸廈門，而《東森新媒體ETtoday》整理出整起犯案時間軸。

根據警方調查，年約30多歲的黃嫌於22日上午6時開車至何男住處附近、埋伏約2小時後，待何男送完小孩上學返家後，於上午8時13分開槍射殺；接著，黃嫌犯案後多次製造斷點，先於上午8時27分赴新店IKEA賣場棄車後變裝，接著於上午8時39分搭計程車，約於上午9時抵達北市捷運龍山寺站，丟包作案衣服給遊民，再於上午9時27分轉搭計程車，上午9時55分抵達桃園機場，於中午12時許搭機出境至中國大陸廈門。

警方追查，黃嫌犯案槍枝為阿根廷制的制式手槍，子彈僅剩一顆，最後被警方於航廈外聯外道路的水溝中尋獲。由於黃嫌作案計畫過於縝密，警方認為預謀犯案的可能性極高，且可能是熟人作案，至於詳細事發情形，仍有待進一步調查釐清。

▲▼「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）