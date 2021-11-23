飆車衝撞「聖誕遊行」釀5死48傷　美39歲駕駛被控故意殺人罪

▲美國威斯康辛州發生休旅車衝撞聖誕遊行隊伍的恐怖意外，39歲駕駛布魯克斯（Darrell Brooks）已遭拘留。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）21日發生恐怖事故，一輛休旅車衝撞聖誕遊行隊伍，造成至少5死48傷，且傷者包括多名孩童。警方證實，39歲駕駛布魯克斯（Darrell Brooks）已遭拘留，並且被指控5項故意殺人罪名。

綜合《美聯社》等外媒報導，沃基夏警察局長湯普森（Dan Thompson）透露，布魯克斯當時正在逃離家庭糾紛現場，但沒有遭到執法人員追捕。他說，嫌犯是獨自作案，不認識聖誕遊行隊伍中的任何民眾，也沒有跡象顯示這是一起恐怖攻擊。

▲休旅車衝撞人群，釀成至少5死48傷。（圖／路透）



布魯克斯前科累累，1999年以來已經被指控16項罪名，包括妨礙公務、非法持有槍械、妨礙社會秩序、毆打他人、危害他人安全等等。他在21日衝撞意外發生時，還有2起未解決刑案，其中一件是2日在加油站毆打並且試圖開車輾過另一名女性，但最後以1000美元（約新台幣2.8萬元）保釋金獲釋。

密爾瓦基郡（Milwaukee County）檢察官辦公室22日坦承，考慮到布魯克斯的前科以及被控罪行嚴重性，「該州的建議保釋金太低了」，他們也針對此情況發起內部調查。

21日衝撞悲劇的死者包括一名81歲男性，以及4名年紀介於52至79歲的女性；此外，至少還有9位傷者情況危急，大多都是兒童。市長賴利（Shawn Reilly）形容，這場遊行從歡樂慶典「變成了一場惡夢」。

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