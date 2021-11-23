台歐關係升溫　德智庫：歐盟調整對台政策仍缺共識

▲台灣和歐盟關係升溫。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林22日專電

台歐關係最近有升溫趨勢，但是德國智庫分析，歐洲議會和中、東歐國家對台灣的熱情，在歐盟執委會及其他成員國還看不到，在缺乏共識的情況下，現階段歐盟不會調整對台政策。

柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（Merics）專家史泰茲（Grzegorz Stec）在18日發表的歐中關係報告中分析，近來歐洲對台灣的支持有擴大趨勢，歐洲聯盟執行委員會9月公布的印太戰略提到台灣，歐洲議會10月高票通過歐台關係報告，隨後首度派代表團訪問台灣；台灣的經貿代表團和外長吳釗燮也先後訪問中東歐多國，歐洲愈來愈多人注意到台灣半導體業的重要性。

史泰茲分析，最近台歐關係深化的動力主要來自歐洲議會，各國的國會議員也扮演要角，但相較之下除了立陶宛，歐盟執委會和各國政府相對低調，不願公開支持台北。

其次，在歐洲聯盟（EU）27個成員國中，主要是立陶宛、捷克、斯洛伐克等中、東歐國家與台灣互動頻繁，捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣並與台灣簽署合作備忘錄，立陶宛甚至成立以台灣為名的代表處。

史泰茲說，這些國家與台灣同樣面臨獨裁鄰居的威脅，安全仰賴美國保護，與台灣交往的主要動機是學習台灣經濟成長經驗與吸引台商投資；他們與中國的經貿關係都不密切，如果北京報復受到的影響有限。

不過，史泰茲認為，中東歐國家對台灣的熱情，不容易在歐盟其他成員國例如德國和法國看到，原因是與北京交惡損失太大，所得有限。

此外，歐盟和一些歐洲國家最近有重新與中國交往的呼聲，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）支持被擱置的歐中投資協定，並打算在年底前與中國舉辦高峰會，因此歐盟執委會仿效歐洲議會挺台的可能性也不高，歐盟貿易總署最近才延遲宣布與台灣討論經濟和科技議題的新計畫。

史泰茲強調，歐台關係近來確實有正向發展的動能，但歐盟調整對台政策需要有更廣泛的共識，目前看來，歐盟執委會和中東歐以外的歐盟成員國顯然缺乏這樣的意願。