全球民主現況報告　美國首度列入倒退名單

▲美國在「2021全球民主現況」中首度名列陷入「倒退」的民主國家名單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／中央社

智庫「國際民主及選舉協助研究所」今天表示，有更多國家走向專制主義，受威脅的已開發民主國家數量之多亦前所未見，美國更首度名列陷入「倒退」的民主國家名單。

法新社報導，總部位於瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）發布年度報告說，全球有超過1/4人口生活在民主倒退的國家，若加上獨裁主義或民主與獨裁「混合型」政權，比例則上升逾2/3。

「國際民主及選舉協助研究所」在名為「2021全球民主現況」（Global State of Democracy 2021）的報告中指出：「我們今年首度將美國列入倒退名單，然而我們的資料顯示，美國至少從2019年起就開始陷入倒退。」

報告共同作者哈德遜（Alexander Hudson）向法新社表示：「美國是個高績效的民主國家，2020年在行政公正指標（貪腐及可預測的執法）方面表現也有所改善。然而，公民自由度下滑和對政府的查核，表明民主在基本面存在嚴重問題。」

報告寫道：「歷史性轉折點出現在2020到2021年，也就是前總統川普質疑2020美國大選結果合法性時。」

除此之外，哈德遜指出，在非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命喪警方手中後，「2020年夏天抗議活動期間的結社與集會自由品質便下滑」。

「國際民主及選舉協助研究所」根據50年來針對約160國的民主指標進行評估，將這些國家分為3大類：民主國家（包括民主倒退的國家）、「混合型」政府以及獨裁政權。

▲緬甸今年2月1日發生軍事政變，則標示一個脆弱民主政體的崩潰。（圖／路透社）



國際部隊撤離後，塔利班（Taliban）武裝分子今年8月奪回阿富汗政權，成為今年最受矚目的案例；緬甸今年2月1日發生軍事政變，則標示一個脆弱民主政體的崩潰。其他例子包括2020年來二度政變的西非國家馬利，以及總統解散國會、恢復緊急權力的突尼西亞。

巴西和美國等大型民主國家都出現總統質疑選舉結果合法性的情況，印度則可見到針砭政府政策人士遭遇迫害。

匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞和塞爾維亞是民主衰退最嚴重的歐洲國家，土耳其則是2010年到2020年間跌幅最大的國家之一。

報告指出：「事實上，全球70%人口目前不是生活在非民主政體中，就是身處民主倒退的國家中。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致政府獨裁行為激增。研究顯示，沒有證據顯示獨裁政權在抗疫方面有較佳表現，儘管中國官媒報導恰恰與其相反。

報告寫道：「疫情為白俄羅斯、古巴、緬甸、尼加拉瓜和委內瑞拉等國的鎮壓策略和對異議人士的箝制，提供了額外的工具和理由。」

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