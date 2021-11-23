台美經濟繁榮夥伴對話落幕　外交部揭與談4大重點

▲台美經濟繁榮夥伴對話今登場。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）23日在台北及華府兩地以線上方式舉行，外交部下午說明，本次會議主要就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、以及科學與技術等4大議題深入交換意見，會議成果豐碩，台美雙方均期待明年持續召開EPPD會議。

外交部今表示，台美雙方分別由我國經濟部長王美花、科技部長吳政忠及美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談台美「經濟繁榮夥伴對話」，我方參與的部會官員包括經濟部政務次長陳正祺、國家發展委員會副主委施克和、國家通訊傳播委員會委員孫雅麗、外交部常務次長俞大㵢等。會議成果豐碩，台美雙方均期待明年持續召開EPPD會議。

外交部表示，本次會議主要就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、以及科學與技術等4大議題深入交換意見，首先，針對供應鏈韌性，台美雙方共同討論加強合作，以解決關鍵供應鏈之瓶頸，並確保長期的關鍵供應鏈韌性，進而促進經濟復甦、繁榮和安全，雙方均表達希望就提高半導體供應鏈的安全性及韌性進一步合作，並強調從促進半導體生態系發展著手，來支持半導體產業供應鏈韌性。此外，雙方並強調重建更具韌性的公共衛生供應鏈及深化乾淨能源供應鏈的重要性，

外交部說明，其次，對於經濟脅迫議題，台美雙方均認為，所有經濟體都不應受到外部脅迫，因此，台美與理念相近國家之間有必要繼續加強協調合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。

外交部表示，第三則是數位經濟與5G網路安全，雙方盼於明年在EPPD架構下召開第4屆台美「數位經濟論壇」（Digital Economy Forum, DEF），雙方並將在5G安全、開放網路架構、資訊自由流動等領域持續深化合作，以及計劃探討如何為創新方法營造有利環境，例如開放性無線接入網路（Open RAN）等。

外交部表示，第四點是有關科學與技術，在台美科技合作協議架構下，雙方明年將在台灣舉辦首屆台美雙邊科學技術會議。雙方在本次會中另就深化半導體研究的機會及研究誠信的最佳實踐交換意見。

外交部表示，外交部樂見台美在此對話架構下討論雙方共同關切的重大經濟戰略議題，並將與相關部會持續協作，延續台美「經濟繁榮夥伴對話」動能，促進強健之雙邊經濟合作夥伴關係。

