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結婚3年肚皮沒動靜　大馬不育男狠心戒菸！嬌妻3個月後秒懷3胞胎

▲▼大馬男子戒菸後，老婆居然馬上懷上3胞胎。（圖／翻攝自TikTok／theantriplets）

▲大馬男子戒菸後，老婆居然馬上懷上3胞胎。（圖／翻攝自TikTok／theantriplets）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞男子與妻子成婚3年，相處十分甜蜜，但在「求子」的道路上卻頻頻撞壁。經過3年的等待後，這對夫妻決定向專業的醫師求助，丈夫也下定決心戒菸，沒想到妻子竟奇蹟似的在3個月後懷上3胞胎，讓2人大感驚喜。

綜合馬來西亞媒體報導，31歲的薩夫萬（Mohamad Safwan）與29歲的妻子法哈娜（Nurul Farhana）在2018年結婚後，就一直努力造人。可惜天不從人願，這對小夫妻努力多年，肚皮卻一直沒有動靜，即使他們放開工作壓力，經常去度假，也還是沒有傳出好消息。

再也受不了不斷被親友催生的2人，決定到國家人口及家庭發展局（LPPKN）尋求醫生協助。除了為他們開藥外，醫師也建議2人改善生活習慣和飲食。「老菸槍」薩夫萬為了擁有自己的孩子，還特別遵守醫師指示，把抽菸的習慣戒掉。

▲▼大馬男子戒菸後，老婆居然馬上懷上3胞胎。（圖／翻攝自TikTok／theantriplets）

▲男子原本以為妻子懷的是雙胞胎，卻在老婆臨盆前一周被告知其實是3胞胎。（圖／翻攝自TikTok／theantriplets）

經過一番努力，夫妻2人終於在3個月後迎來懷孕的好消息。最初，他們以為法哈娜懷上的是一對上雙胞胎，沒想到在臨盆前一週，醫師奇蹟地在子宮發現第三個寶寶的蹤跡，讓夫妻倆又驚又喜。薩夫萬表示，「我和妻子本來已經準備好了雙胞胎的衣服和奶瓶，但在得知這個好消息後，我們又立刻跑去進行了新一輪的購物。」

法哈娜在懷孕7個月時提前生產，雖然孩子們都是早產兒，卻非常健康，讓夫妻2人非常感恩。薩夫萬在接受媒體採訪時表示，「我希望我們的故事能鼓勵其他夫婦不要放棄，大家可以像我們一樣向專業的醫師求助，也要遵守醫囑，戒掉不良的生活習慣。」

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