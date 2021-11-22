人妻偷吃外國男！綠帽尪「當街攔車」狂拍車門逼踹共　小王哭求饒

記者吳美依／綜合報導

外國網友近日瘋傳一段影片，一名已婚少婦與孟加拉外籍男子在車內偷情，卻被女方丈夫當街攔截。遭背叛的男子大發雷霆，狂拍車門、破口大罵，要求2人立刻下車說清楚，而小王一臉震驚委屈，不斷求饒。

影片中，一輛紅色轎車被大批人群包圍，丈夫情緒激動，不斷吼叫質問。小王試圖解釋的同時，人妻坐在駕駛座上，輕輕拉著出軌對象的手臂，似乎想要避免2男發生進一步衝突。

▲外國一名男子當街抓姦。（圖／翻攝TikTok@iejadrunner、penmerah.my）



《星洲日報》報導，本事件發生在馬來西亞馬六甲（Malacca），由於在大街上鬧得沸沸揚揚，因此吸引不少民眾上前圍觀，事發過程的各角度畫面也被拍攝下來，上傳至TikTok平台，引發熱烈討論。但是，外界仍不清楚，影片中的三名男女主角最後如何解決此事。

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