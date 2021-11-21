大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

▲大馬衛生官員蔡高茂接種新冠加強劑的隔天在睡夢中離世。（圖／翻攝自Facebook／Chai Koh Meow）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞衛生官員蔡高茂16日接種新冠加強劑後，隔日被發現在睡夢中離世，享年58歲。由於蔡高茂是馬來西亞首批混打科興與輝瑞疫苗的人員，因此他驟逝的消息備受全國矚目，但當地衛生部尚未宣布他的死因是否和混打疫苗有關。

綜合《星洲日報》與《星報》報導，蔡高茂是馬來西亞衛生部的官員，受委傳統與輔助醫藥局高級助理主任一職。他生前身體一直十分健康，還是一名兼具中西資格的醫生。

11月16日，打過2劑中國科興疫苗的蔡高茂，配合政府政策，到醫院施打輝瑞加強劑疫苗。接種後，他出現感冒、肌肉酸痛等副作用，於是他憑著醫生的專業，自行吃了一些藥物緩解不適感。

17日中午12時，蔡高茂的家人發現原本應該前去上班的他一直沒有起床，於是便進入房間，打算喚醒蔡高茂起來用餐。豈料，將房門打開後，他們才發現蔡高茂的身體已經僵硬，於是立刻報警處理。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）18日表示，目前衛生部還不清楚蔡高茂的死因是否和混打疫苗有關，但政府已介入調查，並希望民眾尊重死者家屬的隱私，不要在屍檢結果公佈前作出憑空猜測。

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