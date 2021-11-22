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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸寒潮、暴雪、海上大風三警齊發　氣象主播「綁架」情境劇搏眼球

記者魏有德／綜合報導

大陸中央氣象台昨（21）日寒潮、暴雪、海上大風三警齊發，預告新一輪冷空氣將帶來斷崖式降溫及劇烈天氣變化。為應對氣候突變，在大陸南方的廣東深圳市也透過情境式喜劇預報天氣，藉此提醒民眾注意保暖。這段影片有別於傳統正經的播報方式，意外登上網友熱搜，成功搏得觀眾眼球。

▲深圳氣象局天氣預報採取情境式戲劇新模式。（圖／翻攝深圳市氣象局）

▲深圳氣象局天氣預報採取情境式戲劇新模式。（圖／翻攝深圳市氣象局）

《北青報》報導，這段由深圳市氣象局20日發佈的視頻（影片），一改往日正經的氣象播報，而是用一段帶有「綁架」元素的劇情，來解答大家的疑惑。視頻中，一名男子質問被「綁」在椅子上的氣象預報員，「冷空氣啥時候來？」；「史上最冷冬天是真的嗎？！」；「天氣預報沒準過啊！」。

▲深圳氣象局天氣預報採取情境式戲劇新模式。（圖／翻攝深圳市氣象局）

▲天氣預報員假裝被綁架，在椅子上回應外界對氣象預報不準的質疑。（圖／翻攝深圳市氣象局）

這名氣象預報員被綁在椅子上，嘴巴還被毛巾堵住，面對一連串的問題顯得有點招架不住。預報員嘴中的毛巾被取下後，只能結巴的回應質疑，「史上最冷冬天是那些營銷號的說法，都是編的。」；「如果看的是手機上自帶的那個（天氣預報），就可能不太準。」隨後，預報員還不忘推薦深圳市氣象局官方平台的App，利用戲劇方式行銷官方預報資訊。

▲深圳氣象局天氣預報採取情境式戲劇新模式。（圖／翻攝深圳市氣象局）

▲大陸寒潮、暴雪及海上大風三警齊發。（圖／翻攝大陸中央氣象台）

對於這一輪寒潮帶來的降溫及暴雪情況，有別於地方的「戲劇」形式，大陸中央氣象台首席預報員方翀強調，這次寒潮過程影響範圍大，冷空氣移動速度快，天氣系統也更加複雜，「東北地區有暴雪、大暴雪，甚至局地特大暴雪；南方地區有小到中雨；華北北部可能出現揚沙或浮塵天氣，天氣舞台上呈現出百花齊放的格局。」

方翀表示，這次（寒潮）過程中，沒有相應的水汽被輸送到華北地區，即使溫度已經降到很低，也沒有明顯的降雪，「相關部門應注意降雪、降溫、大風對交通、農業、城市運行、能源供應等的不利影響。受寒潮影響，中東部大部氣溫將顯著偏低，隨後氣溫又將持續回升，近期氣溫震蕩多變，公眾應及時調整著裝，謹防感冒。」
 

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