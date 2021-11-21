明天是小雪！6大禁忌曝「肉別吃太多」　命理師：恐誘發中風

▲命理專家小孟老師提醒，小雪時別吃太多肉及辛辣物。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明（22）日為二十四節氣中的「小雪」，氣溫會較之前下降。中央氣象局預報員趙竑指出，明日就要變天，預計濕冷會持續至週二，週二及周三清晨，中部以北沿海空曠地區、近山區有機會下探13度。命理專家小孟老師也應景分析小雪的6大禁忌，包括不要緊閉窗門、不宜吃太多肉及飲酒過量，供大家參考。

小孟老師在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》指出，小雪氣候嚴寒，在一些山區開始逐步降雪因而得其名。他也統整出小雪變天6禁忌：

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1.不要緊閉窗門

因為冬天濕冷，緊閉門窗容易滋生細菌；加上小雪天氣冷，使用瓦斯機會增多，緊閉門窗容易導致瓦斯中毒。

2.暖氣別開太強

小雪天氣容易忽高忽低，這時若暖氣開太強，造成房內溫度高、濕度過低，容易誘發疾病；若暖氣太強，外出遇到冷熱變化劇烈，易引發血管收縮方面疾病。

3.等太陽升起再外出

長者或是體弱多病者，請別在清晨外出，容易著涼受凍，倘若非得外出切忌手腳耳朵防護要做好。盡可能等到太陽升起、溫度上升時再外出，也能確保皮膚不被凍傷。

▲長者與體弱者應避免在天冷清晨時外出。（示意圖／記者李毓康攝）

4.肉類與燥熱食物不過量

小雪冬天不宜吃太多肉類，以防止血脂飆高，冬天氣溫低易引發中風危機；另外，太過燥熱食物如辣椒、麻辣鍋則要適量，以免血管收縮太快導致胸悶，內熱散不出引發體內上火，嚴重恐產生內痔或腸胃運作不順。

5.酒精勿過量

天氣逐漸寒冷，過度飲酒促使腦部血液循環欠佳，容易誘發呼吸中止、中風。

6.戶外運動不宜過晚

晚上氣溫驟變，因此運動不宜過量、也不要太晚，以免流汗又吹到寒風造成筋骨痠痛，或者感冒。