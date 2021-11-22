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快訊／2縣市大雨！今晚急凍探12度　全台降溫時間出爐

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（22日）對基隆市、新北市發布「大雨特報」，東北季風影響，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。氣象專家吳德榮提醒，今鋒面通過，強冷空氣南下，越晚越濕冷，今晚至周二晨北台灣平地最低氣溫約可降至12度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今北部、東半部易有雨。（圖／氣象局）

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天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，冷高壓正在北方快速南下當中，高壓前緣的冷鋒也已經在台灣北部上空，今天北部及東半部都要留意會容易有雨勢，風勢也顯著增強，尤其沿海的風勢會很有感。

▼今晨0時至11時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

彭啟明說，今天更要注意降溫，白天陽光有限，清晨戶外接近20度，但下午就會顯著下滑，預計低溫17-18度，降溫很有感，和周日有顯著的差別；今天晚上北部就會降到14度上下，周二、周三轉乾冷，要留意輻射冷卻，部分空曠地區的低溫可能降到12-13度，要留意早晚的低溫。

彭啟明指出，中部或東部花蓮今天中午後也會開始降溫，上午的高溫大概還有24-26度，晚上將降到15-16度；南部及台東變化時間較晚，下午到傍晚會開始降溫，白天高溫仍可達27-29度，晚上溫度將降到17-18度，這一波北台灣還是最有感，但各地和周日的溫差都有顯著差別。

彭啟明提醒，預期周二是這波空氣最強的時候，整天都是涼涼冷冷的；周三清晨也是會有輻射冷卻的低溫，西半部都有機會降到14-16度，部分風口或空曠郊區也有機會降到12-14度；周三白天開始水氣減少，雲量變少，開始有陽光，會逐步轉晴，溫度開始會有回溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面通過，北、東轉有雨，強冷空氣南下，氣溫遽降、越晚越濕冷，要注意添加衣物！今晚至周二晨氣溫已降至最低點；周二晚起漸轉乾冷，持續至周四清晨。

吳德榮表示，今晚至周二晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；周三、周四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫仍可降至11、12度；至於台北氣象局的最低氣溫將出現在今晚至周二晨，大約可降至14或15度，故是否會符合大陸冷氣團定義、成為第2波？則還不一定！需再觀察。

氣象局說，今鋒面通過，隨後東北季風增強或大陸冷氣團南下，這波冷空氣除了夾帶水氣，北部、東半部及中部的山區降雨機率提高，全台各地氣溫都會明顯下降，上午開始北部、東北部氣溫先下降，傍晚中南部、東部及東南部地區也開始降溫，而且越晚越冷，預計最低溫北部及東北部約15、16度左右，其他地區也有17、18度左右的低溫，感受較涼冷。

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