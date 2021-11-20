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全國首次台南餐酒嘉年華熱鬧開醺　黃偉哲：歡迎體驗府城餐酒文創魅力

▲2021台南餐酒嘉年華暨TIME OUT台傲日調酒＆威士忌酒展，在河樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲熱情歡迎民眾踴躍到台南體驗餐酒文創魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021台南餐酒嘉年華暨TIME OUT台傲日調酒＆威士忌酒展，在河樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲熱情歡迎民眾踴躍到台南體驗餐酒文創魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀旅局攜手民間業者共同舉辦「2021台南餐酒嘉年華暨TIME OUT台傲日調酒＆威士忌酒展」，20、21日兩天在河樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲熱情歡迎民眾踴躍到台南體驗獨具一格的餐酒文創魅力，旅遊消費滿百還可參加台南購物節抽獎，有機會將三房美宅、油電混合車等好禮帶回家。

▲2021台南餐酒嘉年華暨TIME OUT台傲日調酒＆威士忌酒展，在河樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲熱情歡迎民眾踴躍到台南體驗餐酒文創魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常高興歡迎各位好朋友一起來參加全國首次舉辦的餐酒嘉年華，大家都知道台南美食名聞遐邇，其中酒精及非酒精飲品也都非常厲害，今天特別邀請在地特色店家，及全國各地知名的調酒師展開餐酒盛會，歡迎大家一起到最美麗的河樂公園開心享受美食、飲品及美景，並請大家喝酒不開車，開車不喝酒，平安度過快樂美好的周末假日。

▲2021台南餐酒嘉年華暨TIME OUT台傲日調酒＆威士忌酒展，在河樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲熱情歡迎民眾踴躍到台南體驗餐酒文創魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南餐酒嘉年華暨台傲日調酒＆威士忌酒展於11/20-11/21下午3時在河樂廣場盛大舉行，地上層是融合在地美食、餐酒與文創產業的餐酒嘉年華，共設立31個攤位，集合台南市大型飯店及私廚職人美食小吃，展現台南餐酒業的強勁美食實力；地下層則為台傲日調酒＆威士忌酒展，是串連全台灣北、中、南部威士忌業界的年度精彩盛事。

觀旅局長郭貞慧指出，市府領先全國辦理本次活動，與擁有最強實力的台南在地餐酒業者合作發揚餐酒文化，也為台南夜間觀光寫下新篇章，歡迎大家白天逛古蹟、景點，享受文化氛圍，夜晚則到特色餐酒館感受迷人的夜晚。

▲2021台南餐酒嘉年華暨TIME OUT台傲日調酒＆威士忌酒展，在河樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲熱情歡迎民眾踴躍到台南體驗餐酒文創魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

餐酒嘉年華邀請31攤台南特色餐酒業者，如晶英酒店、St.1 Cafe、蜷尾家、酣呷餐酒、食上主義、啢啢餐桌等排隊或是超難預約名店，而台傲日調酒＆威士忌酒展則為線上購票預約入場，邀請許多知名調酒專業人士，如TCRC & Bar Home、酣呷餐酒、AHA Saloon、Draft Land及Indulge Bistro等亞洲五十大酒吧知名調酒師出席，絕對是不容錯過的餐酒盛宴。

此外，台南精彩活動不間斷，台南城市音樂節、貴人散步音樂節及街頭藝術節三大盛典將在11/25-11/28陸續熱鬧展開，現在只要使用振興五倍券在台南合作的80家旅宿住一晚就再送一晚，還能獲得好康券，享受食、宿、遊、購、行超過600種以上優惠。

▲2021台南餐酒嘉年華暨TIME OUT台傲日調酒＆威士忌酒展，在河樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲熱情歡迎民眾踴躍到台南體驗餐酒文創魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局再次呼籲民眾參加餐酒嘉年華活動，務必遵守「請勿酒駕」及「未滿18歲禁止飲酒」等規定，並請遵守戴口罩、保持社交距離等防疫措施。更多台南觀光活動資訊，請至台南旅遊網及台南旅遊粉絲專頁查詢。

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