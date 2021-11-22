16歲女離家400公尺「疏忽1動作」　下秒翻車慘噴飛亡

▲米爾斯疏忽安全帶的重要性，結果賠上性命。（圖／翻攝自米爾斯基金會Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州休士頓16歲少女米爾斯（Kailee Mills），坐車和朋友出門時，先脫下了安全帶，卻沒想到下秒車子瞬間翻車，後座的她被彈飛後當場死亡，其它3名同行友人則因為繫著安全帶，只受到瘀傷等輕傷。

事件發生在2017年10月28日，當天米爾斯和3名朋友開車要前往一場萬聖節派對，剛離開家沒多久就發生車子翻覆意外，導致她從後座噴飛到車外當場死亡，而事故地點距離她家僅457公尺遠。

▲▼米爾斯家人以她為名創立基金會，希望提醒大家安全帶的重要性。（圖／翻攝自米爾斯基金會Instagram）

米爾斯的死原本可以避免，如果她像另外3個朋友一樣都繫上安全帶，她可能就會和他們一樣，只會受到一些瘀傷，今年也能一起度過意義重大的21歲。

米爾斯的父親大衛（David）回憶愛女，米爾斯因為小時候有些皮膚問題，在醫生的照顧下被治癒，之後就視醫生是英雄，所以立志未來想要做一名皮膚科醫師，生前還會到慈善機構做義工幫助人。然而卻因為一個疏忽，原本發光的未來就這樣葬送。

米爾斯的家人事後成立基金會「Kailee Mills Foundation」，以米爾斯的事故為宣傳，提醒大家繫上安全帶的重要性。