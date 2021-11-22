《紐時》：剛果鈷礦美商退守　綠能資源戰中國占上風

▲美中高度競爭。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

全球積極推動綠能轉型，非洲剛果蘊藏豐富的鈷成為重要資源。紐約時報報導，在華府輕忽下，美商近年將多座剛果鈷礦經營權賣給中資，北京在這場綠能資源戰中占上風。

鈷是電動車電池生產所需關鍵原物料之一，也對淘汰內燃機、讓世界減少依賴化石燃料至關重要。2016年，美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭公司（Freeport-McMoRan）將剛果民主共和國一座鈷礦經營權賣給中資，對中國現今掌控全球鈷供給影響甚鉅。

時任美國駐非洲首席外交官佩列洛（Tom Perriello）曾向國務院示警，上述鈷礦剛果籍總經理卡潘加（Andre Kapanga）近乎懇求美國駐剛果大使插手，卻都無力阻止交易成局。

據報導，剛果占全球鈷蘊藏量逾2/3，卡潘加回憶這宗交易時直言「這是個錯誤」，指美方白白浪費數十年來在剛果經營的關係。

美國從故總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）開始，多任總統提供剛果數億美元援助，包括運輸機和其他軍事裝備。為維持兩國關係，故總統尼克森及前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）領導的國務院都曾干涉，自由港麥克莫蘭公司則投資數十億美元，直到將騰克豐古魯姆（Tenke Fungurume）礦場賣給中資為止。

前美國總統歐巴馬執政末期，中國洛陽欒川鉬業集團買下騰克豐古魯姆礦場，未受任何阻撓。時隔4年，前美國總統川普卸任前，這家公司再從自由港麥克莫蘭手中購得更多剛果鈷礦經營權。

紐時長篇調查報導發現，中國爭奪剛果鈷礦計畫縝密，美國形同拱手將這項重要資源讓給中國，未能守護數十年來在剛果的外交經營與資金投入。中資買下的兩座礦場也蘊藏豐富的銅，相關交易凸顯綠能革命下的地理與政治板塊位移，蘊藏大量鈷、鋰等電池所需原物料的國家頓時擁有產油大國的地位。

解密文件與紐時訪問美國近幾屆政府多名資深官員顯示，美國喪失剛果這兩座礦場經營權早在冷戰結束時就種下因子。

冷戰時期，美國擔心前蘇聯掌握剛果銅、鈷、鈾與其他用於防衛裝備製造的材料，保全美國在剛果的利益是總統層級的重要議題，中央情報局（CIA）也干預甚深。隨著蘇聯解體，美國民主、共和黨政府焦點遠離圍堵共產主義，大砍有助美國企業在剛果經商的資金援助。

在非洲，美國關注重心轉向人權與善治議題；就全球而言，2001年後反恐戰爭成為重中之重。

已離開美國政府的佩列洛說，2016年造訪騰克豐古魯姆後得知自由港麥克莫蘭公司打算轉讓這座礦場經營權。自由港麥克莫蘭在其他國家名聲欠佳，但在剛果雇用大量當地人、建造學校與診所並提供清潔飲水，大致獲得好評，佩列洛認為美商繼續經營對美國及剛果人民來說都是好事。

佩列洛回憶，他曾請示時任國務院非洲事務助卿湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）如何讓美商繼續經營騰克豐古魯姆礦場，也向白宮國家安全會議提及此事。

當時因錯誤押寶石油與天然氣產業而債台高築的自由港麥克莫蘭決心出脫剛果事業，加上只有中國企業認真競購，交易迅速成局。

報導寫道，這場危機暴露美國政府高層重大盲點，也反映中國政府善於抓住機會。

美國頂尖科學家與7個聯邦機關官員曾耗時兩年訪問業界專家、學者及研究人員，找出容易供給短缺的關鍵原物料，鈷在白宮報告中名列最令人憂心的原物料之一。鈷應用於手機與筆記型電腦電池，全球需求暴增，美國國內供給少得可憐，鈷大多在剛果開採，而中國逐漸壟斷市場。

過去一年綠能轉型加速，美國政府與民間也加快彌補過去犯下的錯誤，在全球搜尋新的鈷供給來源，並讓部分短程電動車使用無鈷電池。但這一切努力仍難擋中國攫取鈷、鋰等綠色未來關鍵資源的作為。

為讓歐美企業繼續經營剛果礦場，美國國會與總統拜登（Joe Biden）政府正在研擬因應辦法。

聯邦眾議院上週通過一項法案，包含提供電動車買主稅務優惠、以資金支持全美各地充電站。聯邦參議院6月通過的另一項法案將向研發領域投入近2500億美元，以利與中國競爭。

但川普執政時擔任國務院非洲事務助卿的納吉（Tibor P. Nagy Jr.）坦言：「美國以系統性方式處理這種事時不像中國那樣有組織。對我們這種看得到非洲潛力的人來說，這是不斷令人沮喪的根源。」

美商將剛果鈷礦經營權轉賣給中資的效應也波及拜登因應氣候變遷而力推電動車的政策。

拜登上週視察底特律通用汽車（GM）工廠時說：「到目前為止，中國在這場競賽中保持領先，但局勢即將改變。」