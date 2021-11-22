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詐騙集團套路深　桃園女遭洗腦...警想到這招拉她一把

▲詐騙集團套路深，王姓女子求助警方。（圖／龍潭警分局提供）

▲詐騙集團套路深，被害人求助警方。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

57歲王姓女子向警所求助被電視購物網站誤刷款項，銀行客服在線上要求提供授權，以中止誤刷款項，警員一聽是詐欺的老套路了，過程中員警不斷地解說為詐騙集團伎倆，但王女仍不肯相信自己會遭詐騙，經機警的龍潭分局警員徐松佞請求女子現場撥放網路詐騙宣導影片，加上苦口婆心的勸阻，最後才讓王女恍然大悟遭到詐騙。

▲員警苦勸無功，轉而播放遭詐民眾網路影片，才讓被害人恍然大悟，驚覺遭詐騙。（圖／龍潭警分局提供）

▲員警苦勸無功，轉而播放遭詐民眾網路影片，才讓被害人恍然大悟，驚覺遭詐騙。（圖／龍潭警分局提供）

王姓女子21日傍晚前來石門派出所，聲稱接獲金融機構銀行客服人員來電表示「購物網站誤刷1萬5千塊款項，要求提供授權，以中止誤刷款項」，請求警方協助確認，過程中女子因誤信詐騙集團套路太深，甚至不相信員警所告知之正確知識，任憑員警如何解釋都不相信對方是詐騙集團，警員徐松佞靈機一動，搜尋網路上民眾親身遭受詐騙過程且現身教學宣導，讓王女慢慢觀看，王女在看完影片時，才驚覺自己是被詐騙，頻頻向警方致謝。

龍潭分局分局長蔡啟仁表示，詐騙手法推陳出新，一不小心就會陷入被詐騙的泥沼內，再次呼籲民眾如有接到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理；另外民眾應謹記防詐騙破解之法：1、不要依指示匯款；2、保持鎮定、拖延時間；3、小心求證，運用家人或親友查證；4、立即報案通知警方查處，讓歹徒無法得逞。

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