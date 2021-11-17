誆賭球賽比數「不中」可贏錢　3個月吸金1.4億警逮11人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊日前接獲民眾檢舉、嘉義市西區某商辦大樓有黑衣人聚集疑似經營不法行業，警方派員監控蒐證後，確認是隱身商辦的詐騙機房，刑事局11月8日攻堅破獲一經營詐騙「網路賭波瞻（足球賽比分）」的詐騙集團，警方收網逮捕張姓主嫌（30歲）共11名詐騙機房成員，警對機房主機進行數位鑑識，發現詐賭集團經營3個多月吸金逾新台幣1.4億元，目前正循線追查金流及幕後操盤幫派。

▲刑事局偵四大隊破獲隱身嘉義市商辦大樓的詐騙集團並逮捕張姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）





▲刑事局偵四大隊破獲隱身嘉義市商辦大樓的詐騙集團搜出部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊第三隊接獲報案後、會同宜蘭縣羅東警分局、宜蘭縣刑大、嘉義市刑大、嘉義市第一警分局、高雄市刑大等單位共組專案小組，報請嘉義地檢署地股李鵬程指揮偵辦。

警方派便衣幹員跟監埋伏、並調閱進出該大樓監視器，鎖定張姓主嫌操盤此詐騙機房，該機房與大陸詐騙集團合作，透過對岸流行的微信、QQ群組招攬對岸投資客、賭客，聲稱下注猜賭職業足球賽賽局分數，猜錯就可獲得1:1賠率，例如該比賽分數是2:1、賭客只要下注賭非3分的結局，就可賺錢獲利。

▲刑事局偵四大隊破獲隱身嘉義市商辦大樓的詐騙集團並逮捕張姓主嫌、圖為被害人抱怨訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

但這類賭足球賽比數的「波瞻」賭法是歹徒吸金幌子，一開始半信半疑民眾賭數千元居然可贏錢，之後張嫌教唆成員分飾「獲利案例」「賭盤分析師」鼓勵被害人下大注成為財富自由者、但下大注的民眾就算贏了「波瞻」也拿不回本金，歹徒詐騙被害人手段相當惡劣。

刑事局當天持搜索票分赴嘉義市該集團5處據點，現場查扣電腦主機24台、電腦螢幕45台、手機79支、人頭網路卡28張、儲存裝置4個、監視器1組、分享器2台、存摺9本、金融卡10張、斷電遙控器3個、U盾1個、電子錢包1個及現金新台幣33萬8500元等贓證物。警方訊後將張嫌等人依觸犯詐欺、洗錢防制法、賭博、組織犯罪條例等罪嫌移送嘉義地檢署複訊，檢察官訊後將張姓主嫌聲押。

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