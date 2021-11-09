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多訂50罐辣醬！「好友1句神回」全場驚呆　詐騙傻了：好的

滑手機,不屑,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲詐騙誆稱多訂50瓶辣醬，友人超狂神回。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「當有錢人遇上詐騙集團！」一名男網友驚呆直呼，最近友人接到詐騙電話，表示多訂了50瓶辣醬，晚點會有專員教學如何取消訂單，此話一出友人不僅沒慌張，還一句神話擊敗詐騙集團，讓一旁原PO下巴差點掉下來。事後，友人還不知遇上詐騙，自嘲這一款辣醬真的頗難買！

一名男網友在Dcard透露，日前與友人外出吃飯，吃到一半對方手機突然響了，原來電話另一頭是詐騙集團，開門見山表示「確認是否有在網路訂購OO牌辣拌醬？」而友人回應，「對哦，有什麼問題？」

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詐騙劇情看似極為普通，殊不知友人的反應，卻秒讓詐騙吃癟了。詐騙接著急忙說道，「真的非常不好意思，因為我們設定錯誤，造成訂單會重複扣款，幫您多下單了50罐，等等會請銀行人員致電給您，教您如何取消哦！」

身為財富自由的友人，卻不疾不徐回應，「哦～不用，那我就買50罐吧，反正可以久放，過年可以送人。」當下空氣秒凝結，原PO驚呆不語，而詐騙人員也語塞幾秒鐘，才回應「好的...」便掛上電話。

原PO回神後，哭笑不得直呼友人完全沒有意識到是詐騙手法，還表示「這辣醬很熱門，我之前訂最多只能買六罐！」原PO透過這段奇葩故事，也向大家分享擊退詐騙的神招，「各位以後遇到可以學習他的作法！」

文章曝光後，一票網友也遇到類似經歷，「之前也遇到，他說我的機車分期，因為巴拉巴拉的關係要多繳一期，詐騙：請問這樣子您要取消還是多繳一期呢？我：阿不然多繳給他好了反正我不缺錢！詐騙：你神經病啊。怎麼可以罵客人」、「我上次接到詐騙電話，說我重複扣款12次，會寄12本書過來，我就說都寄過來，我很喜歡那本書，就被詐騙集團罵髒話了」、「我也遇過買美式足球說要送六顆過來，我也是一樣請他送來」。

▼原文超爆笑！（圖／翻攝Dcard）

▲▼多下單了50罐辣拌醬，當有錢人遇上詐騙集團（圖／翻攝Dcard）

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關鍵字：

詐騙集團有錢人辣醬

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