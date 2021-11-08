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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【大法官履勘泰源技訓所】強制工作的難題

▲▼強制治療，罪犯，犯人，抓捕，手。（圖／視覺中國）

▲若僅有強制工作之名，卻難徹底實踐，就無法免除二次刑罰的違憲質疑。（圖／視覺中國）

2001年，大法官雖做出釋字第528號解釋，認為《刑法》保安處分的強制工作並不違憲，卻一直有是否屬於變相刑罰的質疑。故在2021年10月中，大法官針對此爭點，開啟言詞辯論，並預計於下個月做出解釋。令人驚訝的是，大法官於近日實際考察泰源技訓所，以了解強制工作的狀況，就此反映出現行強制工作的難題。

根據《刑法》第90條第1項，有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者，法院得宣告，於刑之執行前為強制工作。而依同條第2項，強制工作期間為三年，並得在一年半時，評估是否有繼續執行之必要。再根據第3項，三年期間屆滿，法院仍可延長一次，並以一年六個月為限。凡此規定，目的就是在改變犯罪人的習性，期能再社會化。

是否有犯罪習慣、遊蕩或懶惰等，皆屬不確定的法律概念，故為防止恣意解釋，是否為強制工作，理應在程序上，由當事人雙方為辯論及審慎評估。但於《刑事訴訟法》第289條，卻僅有罪與刑的辯論，對保安處分的言詞辯論卻隻字未提，就使此等決定，完全委之於法官的內在意志。

甚至在組織犯罪的場合，依據《組織犯罪條例》第3條第3項，一律在執行前為三年的強制工作，既否定法官的裁量權，也嚴重違反保安處分必須個別化矯治之原則。

又為防止保安處分變成實質刑罰，則強制工作的處所與處遇，就不能與監獄相同。可惜目前強制工作的處所，幾乎都緊鄰刑罰執行機構，其環境與作息，實與監獄無太大差異，且關係未來就業的工作訓練，礙於經費與資源有限，往往是供不應求，就很易使所謂「職訓」，僅流於形式。

而在強制工作結束後，為避免雙重處罰的疑慮，依《刑法》第98條第2項，法院有權免除刑罰一部或全部的執行。但對此免除，被告能否聲請、要否開啟言詞辯論等，法條卻是付之闕如，最終恐又是司法者的專斷。

總之，將犯罪歸因於懶惰或習性，致須以強制工作為矯治，這本身實過度簡化犯罪的多元成因，更會因此集中適用在某些特定犯罪者，致形成差別對待。更重要的是，若僅有強制工作之名，卻難徹底實踐，就無法免除二次刑罰的違憲質疑。

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