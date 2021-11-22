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人體清除新冠病毒速度快慢　中研院：與「自然殺手細胞」有關

▲▼人體清除新冠速度，與NK細胞有關。（圖／翻攝自jci）

▲人體清除新冠速度，與NK細胞有關。（圖／翻攝自jci

中央社

病患感染COVID-19後的康復時程有別，中研院團隊分析患者血液檢體，發現人體免疫系統中的特定自然殺手細胞（NK細胞），與清除新冠病毒速度有關，可供後續探究相關的免疫療法。

中央研究院生物醫學研究所助研究員陳世淯領導的跨領域團隊發現，自然殺手細胞（Natural killer cells,簡稱NK細胞）與病患體內清除新冠病毒的速度有關，並找出能快速清除病毒的NK細胞特徵，研究成果近日發表於國際知名期刊「臨床研究雜誌」。

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陳世淯告訴中央社記者，免疫系統內除了有為人熟知的抗體及T細胞，其他細胞對抗新冠病毒各有角色，由於自己長期鑽研NK細胞，加上NK細胞與病毒感染及癌症有關，因此便啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病患的NK細胞研究。

陳世淯說，研究團隊利用新型質譜流式細胞儀技術，發現病人體內的某些特定自然殺手細胞越多，就能愈快清除遭新冠病毒感染的細胞。他舉例，當自然殺手細胞中的DNAM1含量較高，愈快清除新冠病毒、如果是TIGIT含量較高，則不易清除新冠病毒。

▲▼美國2021年新冠肺炎死亡人數已超2020全年。（圖／達志影像／美聯社）

▲中研院發現人體免疫系統中的特定自然殺手細胞（NK細胞），與清除新冠病毒速度有關。（圖／達志影像／美聯社）

陳世淯表示，免疫系統對抗新冠病毒的入侵是一場團體戰，NK細胞相當於第一線的快打部隊，能快速偵測被病毒感染細胞所發出的求救信號並做出即時反應，此研究發現NK細胞在患者之間有著不同的特性，並對病毒清除快慢、後續的疾病嚴重程度有著決定性的影響。

陳世淯研究團隊證明可以針對特定的NK細胞，透過免疫治療的方式加速清除被新冠病毒感染，團隊也正著手後續相關的研究，像是NK細胞在打不同疫苗的人體內會有什麼樣不同反應，盼能釐清NK細胞於疫苗、其他病毒感染及腫瘤中所扮演的角色。

中研院表示，此論文第一作者為中研院生醫所博士生謝婉貞，研究團隊包含中研院統計所副研究員黃彥棕、資訊所研究員蔡懷寬、生醫所研究員林宜玲、基因體研究中心研究員林國儀、生醫所助研究員李家偉、生醫所研究助技師張耀明、台大醫學院助理教授蔡幸真、台大醫學院教授張淑媛等，此研究由中研院及科技部研究經費支持。

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