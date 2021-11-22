▲黃韋鈞揪戴瑋姍、吳崢組「台大政治系連線」，啟動公投宣講。（圖／黃韋鈞辦公室提供）



記者陶本和／新北報導

面對1218四項公投，新北市議員參選人黃韋鈞21日在兩位台大政治系學長姐、新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人吳崢的陪同下，一同到林口公有市場進行宣講，組成「台大政治系連線」。

黃韋鈞21日也發起市場公投宣講活動，第一站就到林口的公有市場，面對面跟所有的鄉親民眾溝通，用大家聽的懂的語言，傳達「四個不同意，台灣更有力」的訴求。

黃韋鈞表示，四項公投當中，跟林口最息息相關的，就是珍愛藻礁公投。有人提議，如果第三接收站要遷移，可以搬到台北港，但這牽涉的將是大量的土地徵收與行政作業，且天然氣管線將綿延陸路40公里、海路50公里，新北市民的人生安全將有相當的風險，「因此，為了林口人的安全，藻礁公投一定不同意，新北才能更有力」。

戴瑋姍則說，核四的工程分包成八百多項，就是拼裝車，根本難以運轉。她也提到，核四不但無法符合原能會的安全標準，且還蓋在斷層上，一但發生危險，八十公里內的地區都收到影響，就連林口都無法倖免。

而台北市議員參選人吳崢則表示，若是台灣跟福島一樣發生核災，有輻射外洩事故，不止周遭不能住人，台灣的農產品也會賣不出去，「並且，台電許處長已說核四不該上路，當驗車的人都說車子沒驗過，你還會想開上路嗎？因此一定要來投下不同意票」。