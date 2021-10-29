美女議員戴瑋姍PO文「眼睛哭得紅紅的」　委屈問：我能放手嗎

▲美女議員戴瑋姍自認被抹黑，臉書PO「眼睛哭紅照」引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨市議員戴瑋姍28日在議會質詢時，指控新北市動保處疑似包庇黑心寵物業者，但動保處則反駁指控「扭曲事實」，全案交由政風單位查察。事後，戴瑋姍在臉書發文，認為自己用心問政，替受害市民發聲，結果卻被抹黑，讓她忍不住哭紅了眼睛。

戴瑋姍28日在臉書表示，這一間寵物店她已經追蹤兩年，其他讓對方撤掉七張執照，但黑心業者卻總是能一直撤照又重開，動保處也總是能找到各種不裁罰的理由，「10月5日，我們當場抓到動保處包庇業者的證據，業者撤照後仍持續賣狗，但動保處接獲檢舉後，稽查員卻未入內稽查，我手中都有一刀未剪的影片」。

▲戴瑋姍質疑新北動保處包庇違法寵物業者。（圖／記者許靖騏攝）

她氣憤說，「今天農業局長在質詢台上，指控我抹黑他們，還到處發新聞稿，想要傷害我的名譽」、「而在我質詢的當下，又接獲一起動保的陳情案，我真的不知道該怎麼辦，原來認真問政，幫受害人發聲，就要被抹黑」。

她最後說，「他們就是要逼我放棄調查，我不知道要怎麼對抗整個市府機器，一百多個受害飼主、一百多條生命，我該放手嗎，我能放手嗎」，為此感到焦急及委屈，忍不住哭紅了眼眶。

其他網友看了紛紛留言安慰，「感謝議員為動物發聲」、「謝謝瑋姍對無辜生命的付出，辛苦了」、「毛小孩是最無辜的，請繼續為牠們發聲」、「這樣的動保處根本沒資格叫動保處」、「瑋姍加油，支持你，不哭不哭」。

戴瑋姍28日質詢時，質疑新北市動保處包庇黑心寵物業者。動保處則反駁指控「扭曲事實」，更強調稽查人員為了調查事件，一度遭到店家言語恐嚇，絕對沒有包庇的情事，更沒有通風報信。全案目前已由政風處處理。

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