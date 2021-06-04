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疫苗抵台！日本駐台代表曝「世上無完美報恩」心聲...網一看全淚崩

▲泉裕泰代表致全台灣朋友的心聲。（圖／翻攝日本在台交流協會臉書）

▲泉裕泰代表致全台灣朋友的心聲。（圖／翻攝日本在台交流協會臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

載著日本向台灣提供124萬劑疫苗的日航JL809，今（4日）上午11時45分自東京成田機場起飛，在下午1時58分抵達桃園國際機場，令許多國人為之感動。對此，日本在台交流協會（相當於駐台大使館）發文表示，「日本傷心、痛苦的時候，台灣總是伸手陪伴」，日本希望幫助台灣，像台灣當年對我們做的一樣。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰指出，十年前那次地震海嘯無情奪走家園的時候，我們徬徨流淚，台灣朋友不問回報，同心全力扶持日本，一年前，台灣自己還要排隊買口罩的狀況下，看到日本有困難又二話不說，送200萬片口罩和很多物資，馬上想到要幫鄰居加油打氣。

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▲▼日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

▲日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

泉裕泰說，日本傷心、痛苦的時候，台灣總是伸手陪伴，和我們並肩一起渡過，現在日台都面對疫情挑戰，但許多日本民眾在困難中一樣真心想要支持台灣，回報恩情。

泉裕泰表示，我們不認為世上有完美的報答，這次行動只是你們的海島鄰居真心真意的感情。日本希望幫助台灣，像台灣當年對我們做的一樣。

泉裕泰說，現在我們之間被疫情阻隔，但病毒阻擋不了朋友真誠的關心、支持鄰居的決心，遇到困難一起面對，一起跨越每個考驗，這就是真朋友，台灣當年幫日本渡過難關的除了跨海送去資源，還有溫暖支持所產生的信心。現在，對抗病毒除了需要疫苗，日本也希望給台灣朋友帶來信心。

▲▼指揮中心感謝日本提供124萬劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心感謝日本提供124萬劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

泉裕泰強調，經過種種挑戰，日台友情更堅定不移。我們手牽手，心連心，繼續一起走向「希望の明日」。當一切過後，無論是在日本或台灣，我們一定會再相見。 

許多網友也在PO文底下感動留言，「患難見真情！感謝」、「謝謝雪中送炭的日本朋友」、「感謝日本！情誼永固」、「雪中送炭最可貴」、「感謝泉裕泰大使，台日一起加油」、「日台兄弟之國」。

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