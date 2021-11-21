刺殺超商店員嫌「身分曝光」！竟是知名紙雕家

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市龜山區光峰路某超商今（21日）清晨5時許驚傳命案，41歲蔣姓男子未戴口罩進入店內，因不滿29歲蔡姓男店員勸導，竟「三進三出」超商後，持刀將對方刺死，現場血跡斑斑。對此，蔣嫌身分現也隨之曝光！據了解，蔣嫌是一名紙雕家，且今早的作案用刀就是其工作用刀。

▲蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）

據悉，蔣男今凌晨5時許進入龜山區光峰路某超商時，因沒戴口罩遭蔡男勸導，不料，第一次他先是生氣地走出店外，接著第二次他戴上口罩、進超商購物後，氣沖沖地把口罩摘下，朝蔡男方向丟，隨後離開店外；第三次，蔣男又再次進入超商，無預警之下就把蔡男從櫃檯叫出來，接著掏出預藏的刀刺向對方，雙方於地上一陣扭打。結果蔡男奮勇搶奪利刃後，仍因失血過多，於超商門外不支倒地，經送醫搶救後，宣告不治。

對此，稍早蔣嫌身分隨之曝光，據了解，他是一名紙雕家，也是知名紙模型藝術公司的創辦人，在各大網路賣場皆可見得其作品販售，不過，《東森新媒體ETtoday》稍早實際查證，目前該公司粉專、蔣嫌個人臉書已關閉，僅剩官網頁面可點進去查看，而蔣嫌今早的作案用刀就是其工作用刀。

另外，桃檢表示，蔡男遺體已於林口長庚醫院完成相驗，將擇日會同法醫進行解剖；至於蔣嫌是否進行聲押，仍待檢察官複訊後才能確認。

▼蔣嫌是紙雕家，也是知名紙模型藝術的創辦人。（圖／翻攝蔣男臉書、IG）

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