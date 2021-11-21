Yahoo／75.9％同意禁萊豬進口　38.5%認為「健康不能成交易籌碼」

▲蔡英文政府去年宣布，今年1月1日起開放含有萊克多巴胺的美豬進口。（示意圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

反萊豬進口、珍愛藻礁、公投綁大選以及重啟核四等4大公投案，將於12月18日舉行投票，其中有關反萊豬一案，根據最新民調，有75.9％同意禁止萊豬進口，僅19.6％不同意，其中，最多網友同意反萊豬的理由為，國民健康絕不能成為利益交易籌碼，比例為38.5％。

根據Yahoo新聞截至今（21）日8時、逾1萬名網友投票結果，有關「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品」？75.9％的網友表示同意，僅19.6％網友不同意，調查結果顯示，大多數民意同意政府全面禁止含萊劑的豬肉進口。

有關「你同意反萊豬的最重要理由是」，根據該調查結果顯示，其中最多網友同意反萊豬的理由為，國民健康絕不能成為利益交易籌碼，占38.5％；其次是依國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其牠肉品，雖有國際標準但未必適用國人21.2％。

其他反對理由還包括：萊克多巴胺缺乏人體長期攝取量之健康報告占12.1％；我反對此案10.5％；政府黑箱決策且迴避立院監督，導致中央地方不同調將耗損國力10％；政府邊境抽檢率低，全面標示將耗費大量人力成本2.3％；其它1.8％。

此外，有關「你不同意反萊豬的最重要理由是」？最多網友不同意反萊豬的最重要理由為「我同意此案」，占49.7％；其次為有標示，民眾有權自行選擇，占18.9％；其他理由包括，其它7.7％、選擇科學證明無食安疑慮6.6％、需要爭取更多國際空間5.1％、不構成台豬衝擊1.8％。