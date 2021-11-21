徐榛蔚稱核廢料「現存哪就放哪」　Kolas反轟：國王心態太狂

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

重啟核四等4大公投將於12月18日投票，花蓮縣長徐榛蔚19日表示，「現在核廢料放哪裡就放哪裡」。對此，總統府發言人Kolas Yotaka批評，這答案太狂，徐榛蔚總不能老是國王心態，「不知徐縣長比較冷靜後，是否會想修正她的說法？」

徐榛蔚日前公開表態公投立場為「四個都同意，台灣更美麗」，民進黨花蓮縣議員莊枝財19日在議會質詢時，進一步追問徐榛蔚「核廢料放哪？放花蓮嗎？」，徐榛蔚索性反問「核三5月重啟時，總統蔡英文有沒有問核廢料放哪裡？」，並提高分貝強調「現在核廢料放哪裡就放哪裡」。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）21日上午在臉書表示，這答案太狂，不分政黨，自己還不曾聽過任何現任的縣市長敢這樣講，呼籲大家還是要冷靜、理性，視人民於無物的時代早已過去。

Kolas Yotaka指出，舉凡「核廢料放我家」、「直接放回核電廠」、「想放哪就放哪」云云都很恐怖，現在不管想放哪裡，都還要當地縣市公投才能放，徐榛蔚總不能老是國王心態，「不知徐縣長比較冷靜後，是否會想修正她的說法？」

Kolas Yotaka強調，「想放哪就放哪」，就是當年造成台東蘭嶼「被核廢料」的原因，「覺得自己的花蓮人口少就可以亂放？希望這樣的悲劇永不發生」。