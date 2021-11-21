快訊／今本土+0！　增9例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增9例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自丹麥(案16632)、印尼(案16633)、美國(2例，案16634、案16635)、肯亞(案16636)、新加坡(2例，案16637、案16638)、柬埔寨(案16639)及聖克里斯多福及尼維斯(案16640)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至11月19日。

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指揮中心指出，案16636為20多歲肯亞籍女性，曾於肯亞確診(確診日調查中)，9月28日及10月21日於肯亞接種AZ疫苗，10月29日持搭機前3日內檢驗陰性報告自肯亞來臺參加比賽，並於機場採檢後至防疫旅館進行居家檢疫。

個案入境當日採檢及11月10日檢疫期滿前採檢之核酸檢驗結果均為陰性，11月14日檢疫期滿後移至其他住所進行自主健康管理，11月20日依防疫規定再次進行採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)。

個案在臺期間並無症狀，衛生單位共匡列接觸者12人，其中11人為同行入境選手，因在自主健康管理期間與個案一同練習，故均列居家隔離，餘1人為賽事工作人員，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,310,870例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,292,189例排除)，其中16,529例確診，分別為1,885例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

自2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。