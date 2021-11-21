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要開罰了！北市一週內爆3起「打錯疫苗」　蔡炳坤：最高罰25萬元

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲台北市一週內發生3起打錯疫苗事件，松山區某診所於18日將已接種BNT疫苗民眾，錯誤打成AZ疫苗。（示意圖／路透）

記者袁茵／台北報導

台北市一週內接連發生打錯疫苗事件，18日再爆出第3家醫院誤將流感疫苗打成AZ事件。針對已有3家醫院打錯疫苗，台北市副市長蔡炳坤21日表示，已要求衛生局加速裁罰，按行政程序給予意見陳述機會後，依《醫療法》開罰5萬元至25萬元。

台北市大安區某診所12日將23名民眾的第2劑AZ打成莫德納；內湖區某診所16日將1名民眾的流感疫苗打成莫德納；松山區某診所18日將已打過第一劑BNT疫苗1名民眾的流感疫苗，誤接種成AZ疫苗。

蔡炳坤21日受訪時提到，上午召開視訊會議，討論將於25日開始的第15期疫苗量能，由於共有3種疫苗，分別為BNT、AZ和莫德納，且還要考慮混打需求，所以會秉持「同一時段接種同種疫苗」模式。

面對台北市連續一週內有3家診所打錯疫苗，蔡炳坤指出，事發當下已經停止3家醫院疫苗接種服務，並要求衛生局依《醫療法》第57條第1項處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，其中松山某診所因18日出事後沒有立即回報，所以有要求加重裁罰。

蔡炳坤表示，衛生局按照行政程序讓醫療院所提出說明後，加快裁罰速度才能產生警惕作用，並在醫療院所確定改善後，才能恢復接種服務，呼籲各醫療院所接種疫苗時務必落實三讀五對。

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