台灣咖啡節上場　斗南警貼心製作交通疏導管制圖

▲斗南警分局為維護台灣咖啡節活動周遭交通順暢，規劃勤務實施交通疏導及管制作為，並製作交通疏導圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021年台灣咖啡節「啡嚐甦醒」為主軸，吸引大批遊客前往品嚐咖啡及聆聽音樂，斗南警分局規劃勤務實施交通疏導及管制作為，製作交通疏導圖供遊客遇到車多時能多種選擇，展現貼心及用心讓各地前來的遊客安全行車也盡興而歸。

今年台灣咖啡節延續去年開放到夜晚時段， 11月20、21日在華山國小及27、28日在古坑綠色隧道現場活動將有各特色樂團音樂演出，活動一開場即吸引大批遊客前往品嚐咖啡及聆聽音樂。

▲斗南警分局為維護活動會場秩序與週遭交通順暢，特規劃勤務實施交通疏導及管制作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局為維護活動會場秩序與週遭交通順暢，特規劃勤務實施交通疏導及管制作為，並製作交通疏導圖，供遊客遇到車多時能多種選擇，安全行車讓前往的遊客可以盡興體驗咖啡風味。

斗南警分局並於會場內進行交通及婦幼安全宣導，宣導行人行經路口應「停、看、聽」、駕駛車輛應落實「慢、看、停」，以降低交通事故發生的風險；另對防制家庭暴力發生因素及通報方式與民眾面對面講解、交流。

斗南警分局呼籲前來旅遊民眾放慢腳步與行車速度來個深度咖啡旅遊，並遵從警方指揮讓會場周遭交通順暢，讓自己能盡興而歸。

▲斗南警分局並於會場內進行交通及婦幼安全宣導，也對防制家庭暴力發生因素及通報方式與民眾面對面講解、交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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