國慶連假台南交通平穩　台南市交通局全力加強交通疏導

▲交通局長王銘德指出，國慶連假在市府團隊與台南市警局全力強化交通疏導下，台南市交通平穩，順利完成交通疏導任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶連假3天假期，台南市政府持續密切關心返鄉旅客移動情形，經統計10月9日國慶連假首日返鄉人流及車流已回復約為去年9成，為因應連續假出遊人潮，市長黃偉哲呼籲市民朋友出門前，請隨時注意交通資訊，並請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局局長王銘德表示，經統計10月9日國慶連假首日返鄉旅客搭乘台鐵約為1萬人次；搭乘高鐵約為13000人次;搭乘國道客運約為 2382人次，共計 25382人次；另經國道1號南返約7.7萬車次，經國道3號南返約3.9萬車次，約有11.6萬輛車擁入台南。整體交通量約與中秋假期相仿，為配合防疫政策，交通局會持續做好旅客防疫宣導工作，力求返鄉防線滴水不漏。

交通局局長王銘德表示，交通局在連假期間持續於大台南智慧交通中心全程監看各主要道路及觀光景點周邊交通狀況，除進出安平地區及市區主要連外路廊雙向路段車流較多，其餘路況大致順暢，交通中心利用CMS、即時交通資訊網等系統，將即時的交通資訊發送給用路人參考，避開壅塞路段，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制、及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。