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社會 社會焦點 保障人權

中秋前夕她突離家傳訊兒訣別　資深警「掐指一算」鬼門關前搶人

▲林男焦急如熱鍋上的螞蟻，在獲知警方尋到人車後，隨即偕同兒子到場，在眾人勸說下返家休息，林男及兒子黃著眼匡感謝警方出手救援，始能中秋團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方推測黃女可能藏身附近汽車旅館中，便調度警力對附近旅館進行全面清查，果真於附近汽車旅館中尋獲黃女座車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗南分局昨（20）日17時接獲一名林姓民眾報案，表示黃姓妻子自19日下午14時離家後失聯，妻子近來因病所困，鬱鬱寡歡，以為是單純外出散心，等到傍晚時打行動電話聯繫都沒接聽，兒子忽然接到媽媽簡訊表示要輕生，再撥打行動電話便關機了，趕快向警方求助。

警方獲報後，一邊通報案件同時立即調度線上所有警力全面協尋，並組成專案小組就黃姓婦女行經路段沿線調閱路口及民宅監視器進行追查；經以電信基地台定位最後發訊位置位於斗南鎮小東一帶後，斗南分局資深員警思忖黃女與該處並無地緣關係，推測可能藏身附近汽車旅館中，便調度警力對附近旅館進行全面清查，果真於斗南交流道附近汽車旅館中尋獲黃女座車。

林男焦急如熱鍋上的螞蟻，在獲知警方尋到人車後，隨即偕同兒子到場，警方擔心刺激黃女情緒，更通知救護人員到場備援，所幸黃女見到丈夫及兒子，並未有太大情緒波動，在眾人勸說下返家休息，林男及兒子黃著眼匡感謝警方出手救援，始能中秋團圓。

▲林男焦急如熱鍋上的螞蟻，在獲知警方尋到人車後，隨即偕同兒子到場，在眾人勸說下返家休息，林男及兒子黃著眼匡感謝警方出手救援，始能中秋團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林男焦急如熱鍋上的螞蟻，在獲知警方尋到人車後，隨即偕同兒子到場，在眾人勸說下返家休息，林男及兒子黃著眼匡感謝警方出手救援，始能中秋團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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