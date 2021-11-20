副總統賴清德向台東鄉親說明12／18公投

▲舉辦12/18公投說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪與民進黨台東縣黨部主辦「4個不同意 台灣更有力」12/18公投說明會，邀請副總統賴清德、農委會陳吉仲主委、立法委員羅致政、行政院東服執行長洪宗楷來到寶桑國小活動中心，向鄉親說明12月18日的4個公民投票案，表達執政團隊不同意立場，並做政策說明。現場湧入千名來自台東各鄉鎮的民眾，踴躍支持「4個不同意台灣更有力」。

副總統賴清德、立委劉櫂豪、主委陳吉仲以及羅致政立委分別就重啟核四、中油3接、開放萊豬以及公投綁大選等公投議案向台東鄉親說明。核四從1992年開始建造，至今已超過30年，封存至今也有20年，當時的廠商已解散、生產零件也停產，發電的燃料棒更全送回美國，一旦重啟安全實令人質疑，尤其核廢料的存放更是1個難解的問題，核四不應重啟，核廢料也不能再打台東主意。但是台灣用電能源問題仍然需要解決，核四不能重啟，因此桃園的天然氣接收站就必須要儘速的建設，才能用較環保的天然氣發電，陸續取代燃煤、核能發電，讓台灣的用電能源問題可以解決，也能減少排碳以及核廢料無處存放的難題。

所有進口的食品必須符合政府制訂的安全規範，只要檢出不符合標準，就不會輸入，國人的健康一定會擺在第1位優先考量。而無論美國豬肉或牛肉輸入，我們都用嚴格標準處理，相信過去這幾年來美牛美豬輸入，政府也沒有因此犧牲國人健康。而我們展現出對於美國的貿易承諾，相信國人也感受到美方到處對我國的善意，因此台灣沒有本錢去違反國際貿易承諾，去破壞友邦的情誼。我們會用採用國際上嚴格的標準來辦理，也呼籲鄉親一起來幫助政府，推動外交，促進台灣的對外發展，也是幫助大家可以開拓更多的國際市場。

副總統賴清德最後也呼籲，政府必須有人民相挺才能更有力施政，也才能在國際上更有地位，也盼望台灣人民能夠支持政府，為台灣投下4個不同意票，台灣才能和平、安定，努力向前邁進，朝向民主、繁榮發展。