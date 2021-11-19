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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌致電鼓勵許永輝　砲轟朱立倫：還要縱容言語暴力的人嗎？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌19日表示，重啟核四公投領銜人黃士修昨在意見發表會中「出言恐嚇」反方代表許永輝的言行非常令人憤慨，他反問國民黨主席朱立倫，「你還要支持這重啟核四，同時縱容這種言語暴力的人嗎？」

「重啟核四」公投案領銜人黃士修向反方代表、台電核能處長許永輝表示，如果許永輝在會中宣稱核四廠有問題，他就會蒐證告發，要許小心說話，還問許「你的身家安頓好了嗎？」，這番言論讓民進黨痛批正方代表根本是「恐嚇」。

蘇貞昌19日下午出席高雄市鳳山區鳳松．鳳誠安居社會住宅開工動土典禮時，被問到黃士修語帶威脅許永輝，說身家安頓好了嗎？還嗆民進黨追殺他，這是否涉及恐嚇？　

蘇貞昌表示，公投辯論是講道理的地方，許處長本於專業、職責向國人報告核四不能重啟的原因和危險，是盡責、努力，但竟然受到國民黨支持的公投案領銜人言語暴力跟攻擊，非常令人憤慨。　

蘇貞昌也說，「我特別致電給他鼓勵」，而對方也已在辯論的時候說，攻擊不能增加核四的安全；而我們要問朱立倫，你周邊的縣市長都反對重啟核四，你還要支持這案，同時還縱容這種言語暴力的人嗎？

另外，蘇貞昌透露，「我也特別交代經濟部長對於許處長相關後續法律問題等，都要給予全力支持」。

黃士修挨批恐嚇許永輝

這起爭議，主要是源起於中選會昨天舉辦的第2場公投意見發表會，在首輪發言時，黃士修對許永輝表示，「許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名」，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接下來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，「如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。」

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」

黃士修話一出，立刻引起輿論討論。民進黨譴責，黃士修持續對不同意見的學者進行人身攻擊，並且以錯假訊息恐嚇威脅反方代表許永輝，如此惡劣、有辱民主精神的行徑，證明正方代表缺乏民主精神，對於公投更是負面的示範。

社民黨北市議員苗博雅酸，「哇，語帶威脅，很厲害呢。」、「表面上假裝自己很專業，遇上真正的專家，無法具體回應核安、核四工程問題，就開始瞎扯要『告發』。這算什麼專業？」

對於黃士修揚言提告，並指當年安檢報告是他做的，許永輝也在首輪發言時回應，「黃先生你連安檢報告跟試運轉測試報告都分不清楚。」核四自2007年開始試運轉測試，做到2014年，當初核一、二、三廠試運轉測試只做1年至1年半，所以核四等於用7倍時間；而第一份試運轉測試報告是2010年送進原能會，結果審到2017年才停止審查；今天不是蔡政府原能會拒絕審查，而是連馬政府的原能會都不敢讓核四過關。

許永輝說，安檢報告絕不等於試運轉測試報告，兩者審查跟程序不同；安檢報告僅是確認設備是否正常運作，例如防火閘門能不能順暢開啟，系統運行等等，但無法確認防火閘門真正的耐熱等等的狀況，而試運轉報告則是相對嚴格的，並強調自己沒有在安檢報告上簽名，因為自己是試運轉的負責人，根本不是安檢小組成員。

面對被外界認為恐嚇許永輝，黃士修同日晚間在網路節目上回應，「我們就是用合法的方式來恐嚇你，你想怎麼樣？你有種就去反告我恐嚇啊，我看你告不告得成。」

到了今天（19日）上午，民進黨發言人張志豪對外表示，與律師討論後，認為黃士修的說法已涉嫌恐嚇危害他人，並預告下午將赴新北地檢署按鈴申告。

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