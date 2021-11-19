謝龍介不捨民進黨以「抓耙仔」鬥爭黃偉哲　黃偉哲：謠傳絕非事實！

▲市議員謝龍說他不捨民進黨以「抓耙仔」事件政治鬥爭黃偉哲，影射殺傷力大，並提醒外傳將徵召陳時中來台南選市長，黃偉哲堅決指出謠傳絕非事實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝龍19日在議會自由發言指出，他不捨民進黨政治鬥爭黃偉哲，「抓耙仔」影射殺傷力大，他說陳時中把專業部長角色做臭，北部都不要他，外傳將徵召陳時中來台南選市長，請黃偉哲公開宣示到底是不是謠傳的抓耙仔？黃偉哲堅決指出他在學生時代絕沒做過出賣人的事，謠傳絕非事實！

謝龍介怒批陳時中，衛福部長連一個高端，到底是混打亂打白打都說不清，他願意負責負什麼責，他應下台3次，最新消息陳時中在北部已經臭了，桃園也不讓他來，黃偉哲不危險嗎？



謝龍介說，若市長提名舉行初選，黃偉哲絕不會輸，但徵召就危險了，面對「抓耙仔」事件謠傳應公開宣示，不敢宣示就會被派系鬥爭掉，謠傳這件事傷害很大，市民和他都不捨，現在第一個要防的不是陳小姐，而是陳先生，要勇敢踏出去。黃偉哲表示，民進黨不會做這些事，而且這是私事，他謝謝龍介議員關心。

謝龍介指出，民進黨的民調是全民調，這不是「私事」，市長無心市政對台南市影響很大，心病要心藥醫，他是專家，謝龍介說雖然他與黃偉哲不是同一政黨，但看到民進黨這種政治鬥爭也不捨，徵召目的是否是外界傳的，說一顆西瓜來也會當選，可能徵召陳時中來台南選，所以黃偉哲市長有必要勇敢對外公開宣示。

黃偉哲市長表示，願意負責在議場公開跟市民澄清，外界謠傳他在學生時代做過出賣事件，都不是事實，他跟林佳龍有1年重疊但不同學院沒見過面，若要謠傳這1年他出賣人，他在台大4年跟很多人都4年重疊，所以線民事件絕不是事實。