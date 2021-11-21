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強冷空氣來襲！明起「跳水式急凍」11℃　東北季風接力再一波

▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲明天強冷空氣南下，北東越晚越濕冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

把握今天好天氣，明天強冷空氣南下，北東越晚越濕冷。週三清晨竹苗平地可能僅剩11度，台北市最低溫將在週二清晨，有機會達到大陸冷氣團門檻。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天暖熱早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫：北部18至30度，中部19至32度，南部20至32度，東部19至31度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天暖熱早晚涼，日夜溫差大。（圖／翻攝中央氣象局）

明(22日)鋒面通過、強冷空氣南下，北、東有雨，愈晚愈濕冷，要注意添加衣物！明晚至週二(23日)清晨，氣溫已降至最低點。週二下午起漸轉乾冷，持續至週四(25日)清晨。

最新模式模擬顯示，冷空氣強度略微修弱，影響時間也調短；明晚至週二清晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；下週三、四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫仍可降至11、12度左右。至於台北氣象局的最低氣溫將出現在明晚至週二清晨，大約可降至14或15度左右，故能否符合「大陸冷氣團」定義？需再觀察。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(21日) 4：30雷達回波合成圖顯示，東部海面上有降水回波(左圖)；東半部有降雨，宜蘭、花蓮較明顯，台東很零星(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，週四冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，南方有水氣移入，東半部有局部雨，南部亦有局部短暫雨。週五、六(26、27日)另一小股東北季風南下，氣溫略降，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。

 

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強冷空氣來襲！明起「跳水式急凍」11℃　東北季風接力再一波
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