今晚變天明最多雨　下波恐冷氣團凍4天！最低溫時間曝

▲氣象局提醒，今中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（17日）晚間起北部、東半部轉有局部雨；下周一至下周四鋒面通過、強冷空氣南下，冷空氣目前模擬強度已很接近大陸冷氣團。中央氣象局預報員陳伊秀則表示，未來一周有兩波鋒面加上東北季風影響，都是先有水氣、後面轉乾涼乾冷，並以第一波水氣較多、雨區範圍較廣。

氣象局今晨對台南市發布濃霧特報，今中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前台南有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

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陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今中層水氣影響，北部、東北部雲量增多，中部白天雲量也會增多；周四、周五第一波鋒面加上東北季風影響，中部以北、東半部地區及其他山區有局部雨，北台灣低溫17、18度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周六、周日水氣較少，溫度慢慢回升；下周一、下周二第二波鋒面加上東北季風影響，雨區範圍主要在北部、東半部和中部山區，這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，低溫14、15度，預估下周二清晨、下周三清晨是最冷時間點。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今華南中層雲東移，北部雲量逐漸增多、有零星飄雨的機率，山區較明顯，中南部晴時多雲，東半部有局部短暫降雨，晚起北部、東半部轉有局部雨。



吳德榮分析，周四、周五東北季風南下，冷空氣很弱，北台因雲多降雨而稍轉涼，其他地區氣溫變化很小，周四北、東及中部山區有局部雨，中部平地亦有零星降雨的機率，周五大台北及東半部仍有局部短暫雨；周六、周日東北季風減弱，天氣逐日回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨。



吳德榮提醒，下周一至下周四鋒面通過、強冷空氣南下，下周一氣溫遽降，北、東有雨，天氣濕冷，下周二起各地逐漸轉乾冷，冷空氣目前模擬強度已很接近大陸冷氣團，模式持續調整中，應密切觀察。