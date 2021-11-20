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3縣市大雨！今變天前奏短暫回溫　下週「近冷氣團」急凍11℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北季風影響，今(20)日基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北季風影響，今(20)日基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。不過東北季風會逐日減弱、氣溫回暖，下週強冷空氣報到轉濕冷，週三清晨僅剩11度，接近大陸冷氣團強度。專家透露，下週一晚間雪山、南湖等3500公尺以上高山有下雪機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(20、21日)兩天東北季風減弱，天氣逐日回暖，為變天前的空檔。今日北部多雲時晴、中南部晴朗穩定，白天舒適微熱早晚涼，北海岸及東半部偶有局部短暫雨。各地區氣溫：北部20至28度，中部17至31度，南部18至32度，東部19至30度。明日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天微熱早晚涼，日夜溫差大。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。

最新模式模擬顯示，下週一(22日)鋒面通過、強冷空氣南下，北、東有雨，愈晚愈濕冷，要注意添加衣物！下週一晚至週二(23日)清晨，氣溫已降至最低點。下週二白天轉乾冷，持續至週四(25日)清晨。下週四白天起至週五(26日)冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，北台仍偏涼微冷。下週一晚至週二清晨，北台灣平地最低氣溫約已降至12度左右；下週三、四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫不排除將降至11、12度以下，應注意！至於台北氣象局的低溫能否繼11日之後再度觸及14度，而成為第2波「大陸冷氣團」？則還不一定！因為模式模擬的強度雖很接近、但在「不確定性」的範圍內，需持續觀察。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(20日) 4：30雷達回波合成圖顯示，大台北東側及東北部有弱降水回波，東部海面上的回波比較強(左圖)；東北部、大台北東側山區及大屯山區有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週一晚起至週二上午雪山、南湖等3500公尺以上的高山漸接近零度，也有水氣，故有一些飄雪機率存在；至於低於3500公尺的合歡山，氣溫不夠低，玉山則因水氣略嫌不足，下雪條件就比較差了。

 

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