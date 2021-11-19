北台急凍11℃！近冷氣團「強冷空氣」來襲　跳水式降溫時間曝

▲下週強冷空氣報到，北台灣將會有跳水式降溫。示意圖非本文事發地。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天清晨新竹以北有雨，不過白天起天氣好轉，氣溫小幅回升。下週一強冷空氣南下，北台灣跳水式降溫，下週三受到輻射冷卻效應可能僅剩11度。氣象專家透露，這波強冷空氣強度接近大陸冷氣團標準，但需持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(19)日白天起天氣略好轉，大台北及東半部偶有局部短暫雨，中南部晴時多雲；白天氣溫小幅回升，北台仍偏涼，中南部白天微熱、日夜溫差大。

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▲週末(20、21日)東北季風減弱，天氣逐日回暖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

各地區氣溫：北部18至24度，中部18至30度，南部19至31度，東部19至29度。週末(20、21日)東北季風減弱，天氣逐日回暖；週六北部多雲、中南部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨。下週日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一(22日)鋒面通過、強冷空氣南下、氣溫遽降，北、東有雨，愈晚愈濕冷，要注意添加衣物；下週一晚至週二(23日)清晨，氣溫已降至最低點。下週二白天轉乾冷至週四(25日)清晨。下週四白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

▲今(19日) 4：30雷達回波合成圖顯示，新竹以北及中部山區有零星回波(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，新竹以北有局部雨，中部山區及東半部有零星飄雨(右圖)。（圖／翻攝中央氣象局）



下週一晚至週二清晨，北台灣平地最低氣溫約已降至12度左右，下週三、四清晨竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫可降至11、12度。至於台北氣象局的低溫是否能觸及14度(「大陸冷氣團」標準)？則還不一定！因為模式模擬很接近、但在「不確定性」的範圍內，需持續觀察。