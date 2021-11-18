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今有雨！狂掉11℃時間曝　強冷空氣「1天內急凍」探底12度

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一將轉為濕冷天氣。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（18日）鋒面掠過、東北季風南下，北、東有局部雨；下周一鋒面通過、強冷空氣南下，北台灣的最低氣溫將出現在下周一晚至下周二清晨，平地最低氣溫約在12度左右。根據中央氣象局預報，台北周日高溫還有29度，下周一剩18度，降幅高達11度。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周五東北季風影響，北部、東半部易有降雨，其中今天中部和南部山區雲量較多也有點降雨機率；溫度部分，北部比較涼，高溫22至24度，中南部可來到25至29度，日夜溫差大，各地夜晚清晨低溫19-22度。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今鋒面掠過帶來水氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周六、周日相對較溫暖、溫度會回升一些，降雨也較緩和，僅東半部和部分大台北地區有零星降雨。

劉沛滕表示，下周一到下周三較強東北季風影響，下周一加上有鋒面通過，有點濕冷感覺，北部、東半部和部分中部山區有些降雨；下周二、下周三比較乾，北部、東半部少部分地區有降雨，其他地區多雲到晴；預估下周二清晨和下周三清晨是最冷時間，北部局部地區低溫13、14度，台北測站15度，接近大陸冷氣團強度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面掠過、東北季風南下，冷空氣很弱，北台因雲多降雨而轉涼，其他地區氣溫變化很小，北、東有局部雨，中部亦有零星降雨的機率；周五略好轉，大台北及東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮分析，周六東北季風減弱，北部多雲、中南部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨；周日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣逐日回暖。

吳德榮提醒，下周一鋒面通過、強冷空氣南下、氣溫遽降，北、東有雨，愈晚愈濕冷，下周一晚至下周二清晨氣溫已降至最低；下周二白天起至下周四清晨，各地轉乾冷；下周四白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮指出，北台灣的最低氣溫將出現在下周一晚至下周二清晨，平地最低氣溫約在12度左右，台北氣象局的低溫是否能觸及14度，而符合大陸冷氣團的標準？則不一定！因還在模式模擬的不確定性範圍內，需持續觀察。

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