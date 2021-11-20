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社會 社會焦點 保障人權

新北校園驚傳偷拍！狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲狼師將手機深入縫隙，偷拍女學生、女老師上廁所。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市某國小曾姓教師，涉嫌於民國110年11月間，數度在國小的廁所內，持具有攝錄功能之手機，利用女教職員或女學童如廁之際，自相鄰廁所之下方空隙處，竊錄女教職員與學童如廁之非公開活動及身體隱私部位之影像、畫面，並將竊錄所得的影像、畫面存入家中電腦，供己觀賞，涉嫌妨害祕密及違反兒童及少年性剝削防制條例等案，經本署婦幼組鄭淑壬主任檢察官、陳冠穎檢察官指揮新北市政府警察局永和分局、新北市政府警察局婦幼隊，於19日搜索曾姓教師住所及國小工作地點，查扣相關手機、電腦、電磁紀錄等物證，並通知被告及證人到案說明。

檢察官於訊問完畢後，認被告涉嫌兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第315條之1第2款成年人故意對少年犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌、及違反兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項違反兒童意願使其被拍攝猥褻電子訊號等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅證據或勾串證人之虞，且所犯違反兒童及少年性剝削防制條例部分，為死刑、無期徒刑或最輕本刑 5 年以上有期徒刑之罪，而向法院聲請羈押並禁止接見、通信。

目前本案承辦檢察官正積極清查、比對相關物證，釐清被害人數。被告於本案所為，嚴重侵犯被害人隱私權，使各被害人身心承受極大創傷，並破壞校園安寧秩序，本署將持續強力查緝、追訴是類非法偷拍犯罪，以落實婦幼權益之保障及校園安全之維護。

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