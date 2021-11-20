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入冬最猛冷氣團！明大回暖「隔天暴跌12°C」　最冷下雪時段曝

▲▼入冬以來首波冷氣團南下，全台溫度急速下降，街上行人機車騎士無不搬出冬裝來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲下周天氣劇變，氣溫急速下降。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣趨穩，北台灣高溫達28度，南台灣甚至上看30度。下周一起受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急速下降，中央氣象局指出，此波冷空氣比上一波更強，屆時高溫下跌12度，白天約僅剩16度，入夜後下探13度。其中，周一夜晚到周二清晨最冷，北部3500公尺以上高山可能下雪。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩日受到水氣影響，東半部、宜花有雨，不過今日下半天起，水氣逐漸減少，今晚到明天的天氣轉乾，明日各地晴時多雲，溫度回暖，北台灣、宜花高溫25到28度，中南部約28到30度。

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下周一開始受到鋒面通過及冷空氣影響，天氣將急速變化，陳伊秀指出，這一波冷空氣本身強度比上一波更猛，強度很接近大陸冷氣團，冷空氣影響時間至周三清晨，周四清晨各地仍涼冷。

周一清晨鋒面通過，北部、宜花、中部山區雲多有雨，北台灣、宜蘭整天濕冷，且從凌晨起氣溫一路下跌，白天溫度僅約15到16度，比周日的28度下降12度之多。而中部白天溫度約24度、南台灣則略降1到2度，等到傍晚入夜後，全台涼冷感受會更明顯。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一天氣濕冷。（圖／記者李毓康攝）

這波冷空氣最強的時間落在周一夜晚到周二清晨，北台灣、宜蘭13到14度，中部、花蓮16度，南部、台東17度，空曠地區溫度更低，北台灣可能出現12度以下低溫。

周二開始鋒面離開，水氣減少，降雨範圍縮小至宜蘭、花蓮、基隆北海岸等，不過因冷空氣持續影響，因此北台灣白天依然只有15到16度，中部則再略降到23度，南部白天比較不受影響。

周三起冷空氣逐漸減弱，北台灣白天氣溫回升至20到21度，中部25到26度，周四溫度更高，北部白天24到25度，其他地區也逐漸回溫。南部地區雖然白天溫度較不受影響，但早晚低溫仍會下探至16到17度，早晚溫差頗大。

另外，若溫度及水氣配合得當，在周一晚上到周二清晨北部3500公尺以上高山有下雪機會，不過即使沒有下雪，因為氣溫較低，因此山上路面仍可能結冰或下冰霰。

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