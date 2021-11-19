今2大降雨熱區曝！周末後氣溫急凍　「溜滑梯式暴跌」預報圖出爐

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，北台灣天氣偏涼，北部、東半部有局部降雨，周末兩天的天氣趨穩，其中周日是天氣最好的一天，各地高溫將回升到30度。下周一起受到東北季風或大陸冷氣團影響，低溫下探13度，加上水氣較多，各地降雨機率又會提高，這波冷空氣將持續到周三，周四起氣溫緩步回升。

▲下周較強冷空氣來襲氣溫驟降。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象局技正王君賢表示，今日受到東北季風影響，北台灣天氣偏涼，今早新竹關西出現最低溫約16.8度，今日迎風面水氣較多，北部、東半部有局部降雨，尤其東北部雨勢較明顯，中南部則是多雲到晴，山區有零星降雨。

▲今日最低溫出現在新竹的16.8度。（圖／記者許靖騏攝）

周末兩日東北季風減弱，氣溫明顯回升，周日是天氣最好的一天，各地高溫可達27到30度，降雨情形也較少。下周一起受到東北季風或大陸冷氣團影響，氣溫將明顯下降，周二、三清晨最冷，中部以北、東北部13到15度，花東、南部16到18度，近山區、沿海空曠地區氣溫再低1到2度。

下周水氣也會再度增加，北部、東半部有雨，中部山區也有零星降雨。中南部白天可見陽光，氣溫會稍微回升，不過在早晚之際氣溫仍低，須留意較大日夜溫差。這波冷空氣將持續到周三，周四起氣溫緩步回升。

▲▼下周氣溫大幅下降。（圖／記者許靖騏攝）