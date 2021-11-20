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美國CDC：新冠病毒增孕婦產死胎風險　百萬人真實數據曝光

▲▼孕婦接種疫苗。（圖／路透）

▲這份研究調查於2020年3月至2021年9月期間，針對美國120多萬次孕婦生產紀錄進行調查。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）19日發布最新統計數據，2020年3月至2021年9月期間的120多萬次生產紀錄中，未染疫孕婦產下死胎的機率為0.64%，而21653名確診孕婦有1.26%的人產下死胎，換算下來，染疫者產下死胎的可能性是未確診孕婦的1.9倍。令人關注的是，若把Delta病毒株今年7月大流行前後抓出來比較，差距擴大至4倍之多。

綜合紐約時報、NBC NEWS報導，在新冠疫情大流行之前，在美國出現的死胎（stillbirth）個案相當少見，僅佔0.59%。但數據顯示，在2020年3月至2021年6月期間，也就是Delta病毒大流行之前，確診孕婦的死胎機率為0.98%，些微高於未確診者的0.64%。

然而Delta疫情大爆發後，也就是2021年7月至9月期間，確診者死胎機率為2.7%，未染疫者則為0.63%，兩者差距擴大至4倍之多。

這份研究並未證明Delta會導致更多胎兒死亡，但產科醫師遇到越來越多胎兒吸收氧氣出現顯著差異的狀況，而這背後的關鍵在於媽媽是否染疫。克里夫蘭醫學中心的拉格斯戴爾（Ellie Ragsdale）說明，「我們發現有胎盤部分區域缺氧的狀況，而胎盤是寶寶在媽媽懷孕期間接收氧氣及存活的關鍵。」

專家坦言，儘管這份研究並未評估疫苗接種情況，但沒打疫苗的孕婦可能面臨更高的風險，而依據CDC統計，在Delta變異株今年7月開始大流行之際，只有不到三分之一的孕婦接種新冠疫苗。埃默里醫療中心婦產科主任賈米森（Denise Jamieson）坦言，這是相關風險增加的有力證據，且風險與Delta病毒株有關，孕婦接種疫苗相當重要，特別是在Delta病毒大流行期間。

另方面，Delta病毒對母體來說也可能是致命關鍵，尤其是媽媽有潛在健康問題。依據CDC發布的另份調查，密西西比州15名孕媽及產婦確診死亡的個案中，幾乎所有人都有高血壓或糖尿病等慢性疾病，生前均無施打疫苗。

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