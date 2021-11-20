　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中秋節想家竟越獄！2男尖筷挾持管理員傷3人　辯「腦傷」遭判刑

▲南投看守所黃姓和許姓收容人合謀以磨尖的塑膠筷挾持管理員企圖逃脫，遭南投地院判刑。（圖／資料照片，南投看守所提供）

▲南投看守所黃姓和許姓收容人合謀以磨尖的塑膠筷挾持管理員企圖逃脫，遭南投地院判刑。（圖／資料照片，南投看守所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投看守所收容人黃姓男子因中秋思親、情緒不佳，夥同室友許姓收容人以磨尖的塑膠筷挾持管理員意圖逃脫，以管理員的辣椒水噴灑攻擊，致3名管理員受傷，幸虧備勤管理員及時趕到加以壓制；黃男事後辯稱「腦部有傷」意圖脫罪，但經精神鑑定指案發時辨識行為能力未降低，南投地方法院法官日前仍以共同犯強暴脫逃未遂罪，各判處黃男5個月徒刑、許男6個月徒刑。

本案發生於去年10月1日上午11時40分許，28歲黃姓男子於事前計畫，並向22歲室友許姓男子提議逃脫，獲許男同意，2人當時先於舍房內假裝打架，林姓、李姓、謝姓等3名管理員前往制止，並將許男雙手上銬、準備帶離時，許男竟高舉上銬之雙手，轉身掐住李姓管理員脖子，並與林姓管理員發生拉扯推擠，致李男雙手、胸部、左肩挫傷及頸部紅腫挫傷，林男右手也有擦傷。

判決書指出，黃姓收容人則趁機衝出舍房欲往外奔逃，並拾取謝姓管理員掉落地面的辣椒水噴灑，並以左手勒住謝男脖子、右手持預藏之磨尖塑膠筷1支抵住其脖子，雙方發生拉扯推擠，致謝男雙手及胸部挫傷、急性結膜炎、頸部約12公分刮傷之傷害；備勤廖姓、劉姓管理員獲報到場合力壓制制服黃、許2男，並扣得磨尖之塑膠筷2支，2人事後遭提起公訴。

▲南投看守所管理員脖子遭尖筷劃傷。（圖／資料照片，南投看守所提供）

▲南投看守所管理員脖子遭尖筷劃傷。（圖／資料照片，南投看守所提供）

黃男在南投地院開庭審理時辯稱，當時因中秋節將屆，母親卻未來探視，思念小孩及擔心家中狀況，而難以忍受無法回家，又稱「其實我根本不想做這件事，是因為我腦部有受傷，希望精神鑑定。」然經委託衛福部草屯療養院鑑定，黃男目前有憂鬱情緒之環境適應障礙、伴有戒斷症狀之酒精依賴及失眠症，導致情緒低落、焦慮、失眠及持續性飲酒，導致工作、婚姻及法律問題。

判決書提及，草療分析黃男想家致企圖逃脫，應與其性格中挫折感忍受度低、行為模式衝動相關，非其自認的自律神經失調發作，且案發前還能謀議脫逃計畫、磨尖筷子，案發後所寫收容人陳述書又字跡整齊、文句通順，因此認定其案發時之精神狀態，並未因上述精神障礙之影響，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力有顯著降低或喪失之情形。

南投地院法官審酌黃、許2人都是依法拘禁之人，竟以強暴方式企圖脫逃未果，有害國家司法權之行使、造成監所管理員之傷害，但考量其等一時情緒失控，犯後坦承犯行、尚見悔意，幾名受傷管理員也表示不追究或達成和解、賠償，以及黃男自述國小畢業、擔任臨時工和家境清寒，也診斷有憂鬱情緒之環境適應障礙，許男自述高中畢業、擔任磁磚工人和家庭經濟勉強等情狀，分別判處5月和6月有期徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

►獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　
羅志祥正式復出！　新歌曝光網反應一面倒
網美夫當街「激戰小三」2分鐘！　下面腫一包照片瘋傳
快訊／中橫公路隧道落石坍方！　雙向封閉中
又有地方發錢！　「每人領5000元」創紀錄
陳時中拒絕道歉「突噴這一句」！　網全怒了
遭1星負評攻陷！「北市最強拉麵」推2新品反擊：一碗3000元
黃安直播一半突黑畫面！認踩雷了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　至少1人命危

快訊／工人用衛生紙「引火」瓦斯爐煮午餐釀災　建材工廠竄出黑煙

獨／高冷女警找到了！「看板女郎」身分曝　網喊：帶球棒逮捕我

快訊／中橫公路天祥隧道落石坍方！雙向交通封閉中　工務段搶修中

不滿同事說壞話他撂人組「棒球隊」報復　砸車毀屋連球棒也打凹　

「天母陳楚河」撒120萬買前女星藝能公司3成股權　7天後驚覺被騙

攻台灣最美栗松溫泉滑倒！他髖關節脫臼　勇消接力12小時救援

北市錢櫃砍人再爆第2波！醫院門口賓士被砸　中刀男殺警黑底曝

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

天天求神問卜還逼小孩喝符水！　軍人老公以賭維生妻怒提離婚

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　至少1人命危

快訊／工人用衛生紙「引火」瓦斯爐煮午餐釀災　建材工廠竄出黑煙

獨／高冷女警找到了！「看板女郎」身分曝　網喊：帶球棒逮捕我

快訊／中橫公路天祥隧道落石坍方！雙向交通封閉中　工務段搶修中

不滿同事說壞話他撂人組「棒球隊」報復　砸車毀屋連球棒也打凹　

「天母陳楚河」撒120萬買前女星藝能公司3成股權　7天後驚覺被騙

攻台灣最美栗松溫泉滑倒！他髖關節脫臼　勇消接力12小時救援

北市錢櫃砍人再爆第2波！醫院門口賓士被砸　中刀男殺警黑底曝

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

天天求神問卜還逼小孩喝符水！　軍人老公以賭維生妻怒提離婚

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　至少1人命危

快訊／工人用衛生紙「引火」瓦斯爐煮午餐釀災　建材工廠竄出黑煙

成功警分局運用M-Police人臉辨識系統　助迷途者返家

她自爆被外星人綁架　強摘3顆卵子「去配種」堅信：已有混血寶寶

理科先生爆婚變「首度返台」！　曬片「期待兒子反應」沒提老婆

高嘉瑜獻唱《玻璃心》　全程未破音「進步神速」觀眾神情複雜

獨／高冷女警找到了！「看板女郎」身分曝　網喊：帶球棒逮捕我

張君雅小妹妹真人版！警沿街廣播協尋　店家抱出女童與母團圓

羅志祥正式復出3小時「全網反應竟一面倒」！　曝跨年演出：請期待

快訊／中橫公路天祥隧道落石坍方！雙向交通封閉中　工務段搶修中

華南7姬「脫光火辣桌曆」外流　母公司急喊卡：全下架紙本停印

社會熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

獨／600萬KTM被砂石車擊落　車主心痛直接報廢

排得來速挨罰　台北男收紅單傻眼：200變500

北市忠孝東路KTV驚傳砍人　3濺血2送醫

姊妹開車北上　國3自撞1死1傷

基隆男接種莫德納第二劑3天後猝死　死前10小時嘔吐

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫：會吹舔吸　

嫌傳播妹醜拒付款　10煞圍殺男肚破腸流慘死

更多熱門

相關新聞

指揮中心拍板開放收容人可打疫苗

指揮中心拍板開放收容人可打疫苗

監所收容人目前約有5萬3千多位，但卻未曾施打新冠肺炎疫苗。不過在疫苗陸續到位的狀況下，目前中央疫情指揮中心已經開放讓收容人施打疫苗，矯正署統計後，約有3萬5千多人有意願施打，預計近期內，就會讓收容人施打疫苗。

A走新收容人保管金5千元　監獄替代役男被訴

A走新收容人保管金5千元　監獄替代役男被訴

媒體爆嘉義監獄疏失　獄方澄清

媒體爆嘉義監獄疏失　獄方澄清

宅神曝監督包裝五倍券換打疫苗　蔡清祥澄清

宅神曝監督包裝五倍券換打疫苗　蔡清祥澄清

展翅巨鳥逃出動物園　重遊河畔度假

展翅巨鳥逃出動物園　重遊河畔度假

關鍵字：

南投看守所收容人塑膠筷逃脫

讀者迴響

熱門新聞

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

陸劇男神隱婚生娃認了！

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面