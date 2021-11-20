中秋節想家竟越獄！2男尖筷挾持管理員傷3人　辯「腦傷」遭判刑

▲南投看守所黃姓和許姓收容人合謀以磨尖的塑膠筷挾持管理員企圖逃脫，遭南投地院判刑。（圖／資料照片，南投看守所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投看守所收容人黃姓男子因中秋思親、情緒不佳，夥同室友許姓收容人以磨尖的塑膠筷挾持管理員意圖逃脫，以管理員的辣椒水噴灑攻擊，致3名管理員受傷，幸虧備勤管理員及時趕到加以壓制；黃男事後辯稱「腦部有傷」意圖脫罪，但經精神鑑定指案發時辨識行為能力未降低，南投地方法院法官日前仍以共同犯強暴脫逃未遂罪，各判處黃男5個月徒刑、許男6個月徒刑。

本案發生於去年10月1日上午11時40分許，28歲黃姓男子於事前計畫，並向22歲室友許姓男子提議逃脫，獲許男同意，2人當時先於舍房內假裝打架，林姓、李姓、謝姓等3名管理員前往制止，並將許男雙手上銬、準備帶離時，許男竟高舉上銬之雙手，轉身掐住李姓管理員脖子，並與林姓管理員發生拉扯推擠，致李男雙手、胸部、左肩挫傷及頸部紅腫挫傷，林男右手也有擦傷。

判決書指出，黃姓收容人則趁機衝出舍房欲往外奔逃，並拾取謝姓管理員掉落地面的辣椒水噴灑，並以左手勒住謝男脖子、右手持預藏之磨尖塑膠筷1支抵住其脖子，雙方發生拉扯推擠，致謝男雙手及胸部挫傷、急性結膜炎、頸部約12公分刮傷之傷害；備勤廖姓、劉姓管理員獲報到場合力壓制制服黃、許2男，並扣得磨尖之塑膠筷2支，2人事後遭提起公訴。

▲南投看守所管理員脖子遭尖筷劃傷。（圖／資料照片，南投看守所提供）

黃男在南投地院開庭審理時辯稱，當時因中秋節將屆，母親卻未來探視，思念小孩及擔心家中狀況，而難以忍受無法回家，又稱「其實我根本不想做這件事，是因為我腦部有受傷，希望精神鑑定。」然經委託衛福部草屯療養院鑑定，黃男目前有憂鬱情緒之環境適應障礙、伴有戒斷症狀之酒精依賴及失眠症，導致情緒低落、焦慮、失眠及持續性飲酒，導致工作、婚姻及法律問題。

判決書提及，草療分析黃男想家致企圖逃脫，應與其性格中挫折感忍受度低、行為模式衝動相關，非其自認的自律神經失調發作，且案發前還能謀議脫逃計畫、磨尖筷子，案發後所寫收容人陳述書又字跡整齊、文句通順，因此認定其案發時之精神狀態，並未因上述精神障礙之影響，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力有顯著降低或喪失之情形。

南投地院法官審酌黃、許2人都是依法拘禁之人，竟以強暴方式企圖脫逃未果，有害國家司法權之行使、造成監所管理員之傷害，但考量其等一時情緒失控，犯後坦承犯行、尚見悔意，幾名受傷管理員也表示不追究或達成和解、賠償，以及黃男自述國小畢業、擔任臨時工和家境清寒，也診斷有憂鬱情緒之環境適應障礙，許男自述高中畢業、擔任磁磚工人和家庭經濟勉強等情狀，分別判處5月和6月有期徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。



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