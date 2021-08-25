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朱學恒爆監督收容人包裝五倍券換打疫苗？蔡清祥：收容人沒打疫苗

▲▼法務部外觀與法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥，回應朱學恒提到的打疫苗問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒在臉書貼出台電公文，透露台電分配名額要求人員前往新竹監獄，協助分裝五倍券，還說「台電中油員工跑去監獄…唯一的誘惑就是可以打疫苗而且不是高端」。法務部長蔡清祥25日回應，監所防疫措施目前還很好，尚未傳出任何確診，但收容人至今也都沒打疫苗，所以希望進入到監所裡的人員，做好防疫措施，以免造成防疫缺口。

朱學恒在臉書上貼出台電23日發出的公文指出，台電奉經濟部指示，協助新竹監獄「振興五倍券分裝作業」，內容提到這些人員除了本薪以外，還有400元雜支，工作內容為協助監督分裝、品管、點收、入庫等作業；時間從9月14日至10月15日，早晚輪班，每班工作時間約8小時。朱學恒還說「原來你以為自動包裝好的五倍券，都是台電中油員工跑去監獄，跟受刑人一起一天四百元包出來的，唯一的誘惑就是可以打疫苗而且不是高端」、「這個政府不說，我都不知道台電中油的專長不是油電，而是監獄五倍券手工藝呢，而且要包一個月欸，真是辛苦你們了」。

對此，蔡清祥25日接受媒體採訪時表示，「監所裡面的收容人到目前為止都還沒有施打疫苗，也沒有規劃要參與振興券包裝的收容人要打疫苗，所以外面說法都不正確，由於監所的防疫措施都做的得好，到目前為止還是零確診，對於未來想要進入到監所裡指導包裝振興券的人員，希望他們做好防疫措施，包括已經打過疫苗或是做PCR或快篩檢測，這部分會嚴格要求，以免造成破口，嚴守監所的防疫。」

另外也有人質疑，認為去年包裝三倍券時收容人的工資低，但蔡清祥也澄清「這也是不正確的，去年協助三倍券包裝做的很完整，因為這是收容人回饋社會的行為，並有勞作金，監所是以鼓勵的方式，並達到教化效果，外界誤解是沒有必要的。」

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